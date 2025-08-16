کیفیت هوای بجنورد در وضعیت قرمز قرار گرفت

رضا شکاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص آلودگی هوای بجنورد هماکنون روی عدد ۱۷۸ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: شاخص کیفیت هوای شیروان هماکنون روی عدد ۱۱۱ و وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوهای) است.
