دعوت به اهدای خون در روز اربعین؛انتقال خون کرمانشاه میزبان اهداکنندگان

مریم میرزاده، مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، این روز را یادآور بلندترین درس‌های انسانیت دانست و اظهار کرد: اربعین، روزی است که دل‌ها به کربلا پر می‌کشند و چشم‌ها از اشک ارادت لبریز می‌شود؛ روزی که آموزه‌های ایثار، وفاداری، صبر و عشق به حقیقت در آن به اوج می‌رسد.



وی افزود: در مکتب عاشورا، جان دادن برای نجات انسان‌ها والاترین ارزش به شمار می‌آید و امروز ما نیز می‌توانیم با گامی کوچک اما اثرگذار، ادامه‌دهنده راه آن بزرگ‌مردان باشیم. اهدای خون، تجلی کوچکی از همان ایثار عاشورایی است و قطره‌ای از خون هر اهداکننده می‌تواند نجات‌بخش جان بیماری باشد که در انتظار امید است.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مردم شریف و نوع‌دوست استان خواست در این روز مقدس، با حضور در مرکز انتقال خون، عشق حسینی را از دل‌ها به رگ‌ها جاری سازند و پیام عاشورا را با عمل خود معنا کنند؛ پیامی که از جنس فداکاری، همدلی و نجات جان انسان‌هاست.



میرزاده با اشاره به برنامه ویژه مرکز انتقال خون در روز اربعین گفت: امروز پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴، مرکز انتقال خون کرمانشاه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر به‌صورت پیوسته آماده پذیرش اهداکنندگان خون است و از همه همشهریان دعوت می‌شود با اهدای خون، سهمی در لبخند و امید بیماران داشته باشند.



وی نشانی محل اهدای خون را کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، بلوار بنت‌الهدی، جنب میدان فرمانداری اعلام کرد و افزود: برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی، شهروندان می‌توانند با شماره ۰۸۳۳۸۲۳۹۲۵۰ تماس بگیرند.