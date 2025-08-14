خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: داریوش صفرنژاد کارشناس ارشد قفقاز در نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» گفت: در توافق ابوظبی از ۱۹ تیر ۱۴۰۴ به مدت دو ماه کنسرسیوم تشکیل می‌شود و قرار است مسیر (کریدور زنگزور) را حدبندی کنند. به همین دلیل دقیق معلوم نیست از ۴۲ کیلومتر بیشتر است یا کمتر؟

وی افزود: بعد از دو ماه دو کشور آذربایجان و ارمنستان به شورای امنیت و اروپا نامه‌ای ارسال خواهند کرد تا مأموریت گروه مینسک شورای امنیت که سی و اندی سال است میانجی‌گر صلح قره باغ بوده ماموریتش پایان یافته تلقی بشود. به گفته وی، قانون اساسی ارمنستان را نیز در دست تغییر قرار خواهند داد تا مفاد مربوط به قره باغ را از داخل آن بیرون بکشند.

این کارشناس ارشد قفقاز اضافه کرد: نظام در ارمنستان از پارلمانی به ریاستی تبدیل خواهد شد. در ماه بعد آن یعنی ژوئن ۲۰۲۶ رفراندوم قانون اساسی و انتخابات ارمنستان برگزار خواهد شد و به فاصله کوتاهی هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان عضو ناتو خواهند شد.