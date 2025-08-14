اکبر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران اربعین در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: هم اکنون در موکب سازمان دانش‌آموزی که با ابتکار خود این سازمان و اداره کل آموزش و پرورش استان مستقر شده، حضور داریم و از این ابتکار شایسته تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به جایگاه ویژه اربعین حسینی در استان کردستان، افزود: بحث اربعین و موضوع امام حسین (ع)، جدا از برکات تاریخی و فلسفه قیام حضرت، امروزه برای استان کردستان به عنوان یکی از مرزهای رسمی پذیرای زائران کربلا، برکات زیادی داشته است.

محمدی ادامه داد: این رویداد هم به لحاظ تقویت و هم‌افزایی و انسجام مذهبی در استان کردستان که از دیرباز اهل سنت، حب اهل بیت (ع) را به اشکال مختلف نشان داده‌اند، بسیار حائز اهمیت است، مستند به اینکه بسیاری از زوار بارگاه امام هشتم (ع) امام رضا نیز اهل سنت استان کردستان هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به برکات اعتباری اربعین برای استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه به واسطه بحث اربعین و حضور زائران، اعتبارات خاصی را دریافت می‌کنیم و سال گذشته در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات به مناسبت اربعین در حوزه‌های مختلف از جمله نوسازی شهری، ارتباطات و زیرساخت‌های حمل و نقل هزینه شد.

وی در خصوص اعتبارات سال جاری نیز تصریح کرد: امسال نیز تنها ابلاغی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ۳۹ میلیارد تومان بوده که هم در حوزه آب مرز باشماق و هم حوزه ارتباطات هزینه شده است و همچنین مبلغ قابل توجهی نیز در حوزه شهرداری‌ها ابلاغ شده که جزئیات آن در حوزه عمرانی استانداری است، اما حداقل به اندازه سال گذشته است.

محمدی ابراز عنوان کرد: این برکات و حسنات اربعین در استان کردستان، در سال‌های آتی و با مراجعه بیشتر زوار مستمر خواهد بود و تقاضا می‌کنم از همه زوار کردستان را به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ امکانات و زیرساخت آمادگی دارد ان‌شاءالله در سال‌های بعد برای سفر اربعینی خود انتخاب کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بیان کرد: سعی ما در استان کردستان این است که با تمام تلاش و همت حداکثر تسهیلات را برای زوار فراهم کنیم تا شرمنده این عزیزان و امام حسین (ع) نباشیم.