علی اصغر دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کردستان و به خصوص شهرستان مرزی مریوان، از مسیرهای مهم تردد زائران حضرت سیدالشهدا (ع) است و حرکت عظیم پیاده‌روی اربعین از مرز باشماق، آثار و برکات مادی و معنوی فراوانی برای استان به همراه داشته است.

وی بیان کرد: حضور برادران اهل سنت در کنار شیعیان در موکب‌های کردستان پیام وحدت ملی را به سراسر کشور مخابره می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: برکات معنوی این حرکت در رشد فضائل اخلاقی و تقویت ایمان در جامعه نمود پیدا می‌کند و از منظر مادی نیز، هم به لحاظ زیرساختی و هم معرفی استان کردستان و توسعه گردشگری، بسیار مفید بوده است.

دریایی در تشریح اقدامات این اداره کل در قالب کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان، بیان کرد: تولید محتواهایی از جمله بنرها، آثار چاپی و مسیریاب‌ها بخشی از کارهای کمیته فرهنگی بوده است و در مرز باشماق، کارهای تخصصی و هنری متنوعی با موضوع اربعین و حضرت سیدالشهدا (ع) از جمله تئاتر خیابانی، دف‌نوازی و چمرانه خوانی توسط هنرمندان استانی و مهمانانی از استان‌های دیگر مانند گیلان و کرمانشاه در حال برگزاری است.

وی با اشاره به صحنه‌های زیبایی که در کردستان و به ویژه در موکب‌های مرز باشماق به چشم می‌خورد، تصریح کرد: حضور برادران اهل سنت در کنار شیعیان برای کمک به زائران حضرت سیدالشهدا (ع)، اتفاقی بی‌نظیر است که زیر چتر تربیتی این امام همام رخ می‌دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اذعان کرد: این محبت و مودت که در میان اهل سنت نسبت به اهل بیت (ع) وجود دارد، امری جدید نیست و در کتب و اشعار علمای اهل سنت مانند امام شافعی، سیدرضای طالبانی، عبدالله و حیرت سجادی نیز موج می‌زند.

وی تأکید کرد: پیام مهمی که این روزها از کردستان و مواکب مشترک اهل سنت و تشیع به کل کشور مخابره می‌شود، این است که در استان کردستان، وحدت یک راهبرد است، نه یک تاکتیک و این پیام، با زبان هنر و در قالب برنامه‌هایی چون تئاتر خیابانی که مریوان خاستگاه آن است، و همچنین دف‌نوازی و چمرانه خوانی، به زائران ابلاغ می‌شود.

دریایی اضافه کرد: این برنامه‌ها با مضامینی چون اربعین، غزه، ایران و همبستگی اجرا می‌شوند.