خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دکتر محمد مهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر در نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» در خبرگزاری مهر گفت: اگر همه ما بتوانیم درباره موضوعات و مسائل مشترکی که در سطح منطقه داریم گفت‌وگو رسانه‌ای متناسبی شکل بدهیم حتماً اثرگذاری ملی و بین‌المللی قابل توجه‌ای به دست خواهیم آورد.‌

وی افزود: اغلب ما در حوزه‌های تخصصی خودمان صاحب علم، دانش و تجربه هستیم که به اشتراک گذاشتن آن‌ها با دیگران در بسیاری از موارد به خصوص دالان‌ها که امروز دالان زنگزور برای ما یک موضوع بوده و اهمیت دارد، ارزشمند است.

به گفته رحمتی، یکی از بخش‌های مغفول مانده ما این است که برای به اشتراک گذاشتن دانش‌مان و گفت‌وگو درباره آن و پاسخ دادن به پرسش‌های احتمالی فرصت کمتری به یکدیگر می‌دهیم تا برای آن به یک راهکار مشترک مورد توافق برسیم. وی افزود: رسانه‌ها می‌توانند پیشران ایجاد تفاهم و شکل دهی آینده مشترک بین همسایگان یک منطقه باشند.