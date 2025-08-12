خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» سه‌شنبه ۱۴ مرداد با حضور «شعیب بهمن» رئیس مؤسسه مطالعات جهان معاصر، «داریوش صفرنژاد» کارشناس ارشد قفقاز، «احسان موحدیان» استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل قفقاز، «محمد مهدی رحمتی» مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر و «محمد رضا مرادی» مجری کارشناس و مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر برگزار شد.

این نشست مورد توجه کارشناسان و رسانه‌های خارجی قرار گرفت.

وب‌سایت «نت‌وی» ترکیه در گزارشی با اشاره به «توافق صلح» بین سران ارمنستان و جمهوری آذربایجان در کاخ سفید و طرح «کریدور زنگزور» اعلام کرد که «خبرگزاری مهر در ۴ آگوست نشستی بین‌المللی با عنوان کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف برگزار کرد». این وب‌سایت همچنین اظهارات کارشناسان شرکت‌کننده در این نشست را بازتاب داد.

سایت تحلیلی-خبری یاکین دوغو نیز اظهارات کارشناسان نشستِ خبرگزاری مهر را در گزارشی با عنوان «کریدور ترامپ و امنیت منطقه‌ای، کارشناسان چه می‌گویند؟» به صورت کامل پوشش داد.

حسین کورکماز، کارشناس ترکیه‌ای مسائل چین و آمریکا نیز با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به برگزاری نشست بین‌المللی خبرگزاری مهر درباره کریدور زنگزور و بیان برخی از دیدگاه‌های کارشناسان حاضر در این نشست نوشت: تا جایی که من پیگیری کردم، ایران دائماً در حال بحث درباره موضوع کریدور زنگزور است؛ حتی، خبرگزاری مهر هفته گذشته کنفرانسی در این مورد برگزار کرد؛ بسیاری از کارشناسان و روزنامه‌نگاران در این نشست شرکت کردند. علاقه‌مندان می‌توانند وب‌سایت این خبرگزاری را بررسی کنند.»

آنکا خبر ترکیه و بخش تُرکی وب‌سایتهای «روداو» و «ایندیپندنت» سخنان «دوغو پرینچک» رهبر حزب وطن ترکیه درباره کریدور زنگزور در نشست بین‌المللی خبرگزاری مهر را به صورت کامل پوشش داد.

وب‌سایت انگلیسی «debuglies.co m» در گزارشی با عنوان «کریدور زنگزور: خطرات ژئوپلیتیکی ارمنستان در سال ۲۰۲۵» به برگزاری نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» در خبرگزاری مهر اشاره کرد.

بخش انگلیسی وب‌سایت «الوقت» و وب‌سایت انگلیسی‌زبان «islamicinvitationturkey.com» نیز اظهارات و دیدگاه‌های کارشناسان حاضر در نشست بین‌المللی خبرگزاری مهر درباره کریدور زنگزور را به صورت کامل پوشش دادند.