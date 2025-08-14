به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در این بازدید از پیشرفت ۵۱ درصدی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر پیامبر اعظم (ص) بندرعباس و آغاز عملیات مقاوم سازی مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی ۶۰۰ دستگاه بندرعباس با صرفه‌جویی ۵۰ درصدی در هزینه‌ها خبر داد.

وی با اشاره به پروژه تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر پیامبر اعظم (ص) گفت: این تصفیه خانه در دو مدول با ظرفیت مجموع ۲۰ هزار مترمکعب احداث می‌شود که مدول اول آن با ظرفیت ۸ هزار مترمکعب در شبانه روز هم اکنون در حال اجراست.

به گفته مدیرعامل آبفا، کل اعتبار مورد نیاز برای ساخت این تصفیه خانه ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان آن هزینه شده و طرح مذکور ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه جمعیت تحت پوشش این پروژه ۴۶ هزار نفر است، ادامه داد: این طرح در حال حاضر در مرحله تکمیل کارهای ابنیه و ساختمان‌های جانبی بوده و در ادامه، خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال انجام خواهد شد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان همچنین به عملیات مقاوم سازی مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی ۶۰۰ دستگاه بندرعباس اشاره کرد و گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد در حال اجراست و هدف آن افزایش پایداری تأمین آب در مناطق پرجمعیت و جلوگیری از اتلاف منابع است.

به گفته حمزه پور، مخزن ۶۰۰ دستگاه آب محلاتی مانند ۶۰۰ دستگاه، امیرآباد، باغ مشیر، سورو، شهرک هدیش، اسکله باهنر، نیروی دریایی ارتش و سپاه را تأمین می‌کند که به دلیل تخریب سقف و فرسودگی ناشی از بیش از ۴۰ سال قدمت، از مدار خارج شده بود.

وی افزود: پروژه از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون عملیات تخریب سقف و جمع‌آوری ضایعات پایان یافته و اجرای فونداسیون قل اول در حال انجام است.

مدیرعامل آبفا پیش بینی کرد تا پایان سال جاری، یکی از قل های مخزن با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب وارد مدار بهره برداری شود.

حمزه پور گفت: مقاوم سازی این مخزن نسبت به ساخت یک مخزن جدید، ۵۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ها داشته و با تکمیل دو مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی، ظرفیت پایداری شبکه آبرسانی بندرعباس به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل آبفا همچنین با اشاره به بازدید معاون امور عمرانی استاندار هرمزگان از پروژه‌های نهضت ملی مسکن افزود: این شرکت تا پایان سال زیرساخت آب و فاضلاب ۳ هزار واحد مسکونی در این طرح را به سرانجام خواهد رساند