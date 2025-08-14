  1. استانها
  2. تهران
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

تولیت حرم عبدالعظیم: حضور پرشور مردم دشمنان را مایوس کرد

تولیت حرم عبدالعظیم: حضور پرشور مردم دشمنان را مایوس کرد

ری- تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: حضور پرشور مردم در مراسم جاماندگان اربعین حسینی(ع) دشمنان را مایوس کرد.

دریافت 8 MB
کد خبر 6560367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها