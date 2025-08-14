https://mehrnews.com/x38Mn4 ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴ کد خبر 6560367 استانها تهران استانها تهران ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴ تولیت حرم عبدالعظیم: حضور پرشور مردم دشمنان را مایوس کرد ری- تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: حضور پرشور مردم در مراسم جاماندگان اربعین حسینی(ع) دشمنان را مایوس کرد. دریافت 8 MB کد خبر 6560367 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در بهارستان خدمترسانی بیوقفه پلیس راهور منطقه ۲۰ به زائران حضرت عبدالعظیم(ع) دلهای جامانده در مسیر دماوند؛ حماسهای دیگر در پیادهروی اربعین برچسبها مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی اربعین 1404 تولیت حرم عبدالعظیم الحسنی(س)
نظر شما