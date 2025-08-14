  1. استانها
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

خدمت‌رسانی بی‌وقفه پلیس راهور منطقه ۲۰ به زائران حضرت عبدالعظیم(ع)

ری- رئیس پلیس راهور منطقه ۲۰ تهران بزرگ از خدمت‌رسانی گسترده این مجموعه به زائران حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) همزمان با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان خبر داد.

سرهنگ رضا انصاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از خدمت‌رسانی گسترده این مجموعه به زائران حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) همزمان با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان خبر داد و گفت: میزان حضور زائران در مقایسه با سال‌های گذشته چند برابر بوده است.

رئیس پلیس راهور منطقه ۲۰ تهران بزرگ با اشاره به تمهیدات ترافیکی ویژه ایام محرم اظهار داشت: از روز گذشته، پلیس راهور منطقه ۲۰ با بسیج کلیه نیروها و امکانات خود، در مسیر حرکت زائران از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حضور مؤثر و فعال داشته است.

وی با بیان اینکه افتخار ما خدمت به مردم و زائران است، افزود: ما خود را خادم مردم می‌دانیم و خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت عبدالعظیم (ع) را یک توفیق الهی تلقی می‌کنیم.

انصاری ادامه داد: در مقایسه با سال‌های گذشته، امسال با افزایش چشمگیر حضور زائران مواجه بودیم و به جرأت می‌توان گفت جمعیت حاضر چند برابر سال‌های پیش بوده است که این موضوع، جای خوشحالی و شکرگزاری دارد.

رئیس پلیس راهور منطقه ۲۰ تهران بزرگ همچنین با قدردانی از تلاش‌های همکاران خود و همراهی مردم اظهار داشت: حضور گسترده مردم در این مسیر معنوی، نشان‌دهنده پایبندی آنان به ارزش‌های دینی، انقلابی و عشق بی‌پایان به اهل‌بیت (ع) است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راهور منطقه ۲۰ با تمام توان در کنار مردم ایستاده و تا پایان مراسم‌ها، تأمین نظم، ایمنی و تسهیل تردد زائران را در اولویت اقدامات خود قرار خواهد داد.

