به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی حمله شبانه شبه‌نظامیان به پاسگاه‌ها، مراکز ایست بازرسی و گشت‌های پلیس در هفت منطقه در استان ملتهب خیبرپختونخواه در شمال غربی پاکستان، دست کم ۶ نظامی کشته شدند.

به گفته محمد علی باباخِل، مقام پلیس پاکستان، شبه نظامیان در برخی این حملات از خمپاره و دوش‌پرتاب استفاده کردند.

وی اضافه کرد که در این حملات۹ نظامی دیگر نیز زخمی شده‌اند. گروه تروریستی «تحریک طالبان پاکستان» مسئولیت این حملات شبانه را برعهده گرفته است.

حملات شبه‌نظامیان علیه نیروهای نظامی پاکستان در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که کمبود تجهیزات نیروهای پلیس این کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است.