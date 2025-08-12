ارتش پاکستان: ۵۰ فرد مسلح را در مرز با افغانستان از پا درآوردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش پاکستان اعلام کرد که ۵۰ فرد مسلح را در مرز با افغانستان از پا درآورده است.

ارتش پاکستان امروز سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در راستای عملیات نظامی علیه گروههای مسلح در مناطق مرزی، طی چهار روز گذشته در عملیات‌های انجام شده در مناطق نزدیک مرز افغانستان در ایالت بلوچستان، ۵۰ شبه‌نظامی از پای درآمده‌اند.

اداره روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در عملیات ۹ اوت در منطقه ژوب ایالت بلوچستان، ۱۴ شبه‌نظامی کشته شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که در تاریخ ۸ اوت، تلاش شبه‌نظامیان برای ورود غیرقانونی از مرز افغانستان به کشور ناکام گذاشته شد که در این چارچوب ۳۳ شبه‌نظامی از پای درآمدند.

ارتش پاکستان همچنین تاکید کرد: شب گذشته نیز در عملیات نیروهای امنیتی در منطقه سامبازه بلوچستان، ۳ شبه‌نظامی دیگر کشته شدند. نیروهای امنیتی مصمم هستند از مرزهای کشور حفاظت کرده و تلاش‌ها برای برهم زدن صلح، ثبات و توسعه پاکستان را ناکام بگذارند.

این آمار به صورت مستقل تأیید نشده است. گروه‌های شبه‌نظامی مدعی هستند که ارتش پاکستان به طور معمول آمار تلفات را اغراق‌آمیز اعلام می‌کند، اتهامی که مقامات نظامی پاکستان آن را رد می‌کنند.