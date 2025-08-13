  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

شبه‌نظامیان خط لوله گاز در «پنجاب» پاکستان را منفجر کردند

شبه‌نظامیان خط لوله گاز در «پنجاب» پاکستان را منفجر کردند

بر اثر وقوع انفجار در خط لوله گاز در «پنجاب» پاکستان، انتقال گاز به این استان متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پلیس پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که شبه‌نظامیان یک خط لوله اصلی گاز را در شمال غربی این کشور منفجر کردند.

به گزارش این رسانه، بر اثر وقوع این حادثه انتقال گاز به بزرگترین استان یعنی پنجاب به حالت تعلیق درآمد.

امیر خان، سخنگوی پلیس محلی در این ارتباط به رسانه‌ها اعلام کرد که این حادثه، جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از انفجارهای مشابه در ماه‌های اخیر در منطقه ناآرام لاکی مروات در استان خیبر پختونخواه در شمال غربی این کشور به شمار می‌آید.

وی گفت که شبه‌نظامیان مواد منفجره‌ای را که در خط لوله کار گذاشته شده بود، منفجر کردند.

پس از این انفجار، انتقال گاز به منطقه میانوالی پنجاب متوقف شد.

این چهارمین حمله در همان مکان در کمتر از ۳ ماه است.

هنوز هیچ خبری مبنی بر پذیرش مسئولیت انفجار از سوی فرد یا گروهی منتشر نشده است.

کد خبر 6559752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      شبه‌نظامیان تحت حمایت آمریکا و متحدانش در پاکستان فعالیت می کنند

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها