نمایش وحدت و عشق حسینی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، تبریز امروز پنجشنبه شاهد برگزاری باشکوه آئین پیادهروی جاماندگان اربعین بود. در این مراسم پرشکوه، هزاران نفر از عزاداران حسینی که امکان حضور در کربلای معلی را نداشتند، با پای پیاده دلهای خود را به سوی بینالحرمین روانه کردند.
این حرکت عظیم مردمی که با تجمع در مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز آغاز شد، پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت حجتالاسلام مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی، و قرائت زیارت عاشورا، با پیادهروی عزاداران به سمت گلزار شهدای وادی رحمت ادامه یافت.
موکبهای خدمت رسان و برنامههای فرهنگی
در طول مسیر این پیادهروی معنوی، شش موکب اصلی به همت شهرداری تبریز برپا شد که با ارائه خدمات فرهنگی، معنوی و پذیرایی از عزاداران، همراهی گرم خود را با این حرکت مردمی نشان دادند. همچنین ناوگان اتوبوسرانی تبریز برای تسهیل بازگشت شرکتکنندگان به نقاط مختلف شهر در حالت آمادهباش قرار گرفت.
تجدید عهد با آرمانهای عاشورا
شرکتکنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای «لبیک یا حسین (ع)» و «لبیک یا زینب (س)» و حمل پرچمهای سوگواری و تصاویر شهدای مقاومت، بر تداوم راه امام حسین (ع) و وفاداری به مکتب عاشورا تأکید کردند. این پیادهروی که با یاد و نام شهدای اخیر مقاومت در جنگ ۱۲ روزه غزه برگزار شد، نمادی از پیوند ناگسستنی مردم ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت بود.
گفتنی است حضور پرشور مردم تبریز در این رویداد معنوی، بار دیگر عشق و ارادت عمیق آذربایجان به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشت.
