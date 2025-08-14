اربعین؛ تجدید میثاق با فلسفه عاشورا و تمرین همبستگی جهانی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: باد گرم بیابان بر خاک سرخ کربلا میوزد، نخلها زیر آفتاب سوزان خمیدهاند و در دل زمین، خاطره خونهای مقدسی نهفته است که در ظهر عاشورا جاری شد. امروز اربعین است؛ روزی که بهانهای برای مرور دوباره عاشورا و پیمان با امامی است که تا آخرین نفس ایستاد و درس آزادگی به جهان داد.
چهل روز از آن واقعه گذشته؛ از آن صبح داغی که شمشیرها بر پیکر فرزندان پیامبر فرود آمد، از آن خطبههای آتشین زینب کبری (س) در بازار کوفه و مجلس یزید که حقیقت را از زیر غبار دروغ بیرون کشید. اربعین یعنی یادآوری اینکه خون بر شمشیر پیروز شد و پیام حق، مرز زمان را درنوردید.
مسیر عشق؛ از نجف تا کربلا
پیادهروی اربعین، امروز دیگر یک آئین محدود مذهبی نیست، بلکه بزرگترین اجتماع انسانی جهان است. میلیونها زائر از اقصی نقاط دنیا، از پیرمرد عراقی گرفته تا جوانی از قلب اروپا، گام در مسیر عشق میگذارند؛ مسیری که از حرم امیرالمؤمنین (ع) در نجف آغاز و به حرم سیدالشهدا (ع) ختم میشود.
در این جاده، زبان و ملیت جایی برای جدایی ندارد. همه یک پرچم دارند و یک مقصد. مردی با لباس محلی خوزستانی در کنار زنی از لبنان، نوجوانی افغان شانه به شانه جوانی از آلمان، همه یک صدا «لبیک یا حسین» میگویند.
موکبها؛ مدرسه ایثار و محبت
در مسیر نجف تا کربلا، صدها موکب با دستانی گشاده پذیرای زائران هستند. میزبانان، خانههای خود را با افتخار به زائران تقدیم میکنند.
کودکان با سینیهای خرما و چای در مسیر میدوند، پزشکان رایگان درمان میکنند، و جوانان در گرمای عراق، آب خنک میان جمعیت پخش میکنند. اینجا هر کس هر چه دارد، برای حسین خرج میکند.
چهل؛ عدد تکامل
عدد چهل در فرهنگ اسلامی، معنایی ویژه دارد. موسی (ع) چهل شب در میقات ماند، پیامبر اسلام (ص) در چهلسالگی به بعثت رسید و عاشورا نیز در اربعین به بلوغ پیام خود میرسد. این چهل روز، فرصتی برای رسوب پیام کربلا در دلهاست؛ فرصتی که در آن، اشکها و اندیشهها مسیر خود را پیدا میکنند.
اربعین؛ بازخوانی پیام عاشورا
واقعه عاشورا، نه یک حادثه گذرا، بلکه یک بیانیه تاریخی علیه ظلم و فساد بود. اربعین، زمانی است برای بازخوانی این بیانیه. زائر در هر قدم، با خود میاندیشد: اگر آن روز در کربلا بودم، در کدام صف میایستادم؟
این پرسش، همان چیزی است که اربعین را زنده نگه میدارد. اربعین، تمرینی است برای آمادگی در برابر همه عاشوراهای تاریخ که ممکن است پیش روی ما قرار گیرد.
پیادهروی اربعین قلبها را به هم نزدیک میکند
حجتالاسلام مرتضی آقاجانی، استاد حوزه و دانشگاه در گفتوگو با مهر در خصوص اربعین گفت: پیادهروی اربعین، حرکتی است که قلبها را به هم نزدیک میکند و مرزهای جغرافیایی و قومی را در هم میشکند. این اجتماع عظیم، پیام جهانی امام حسین (ع) را آشکار میکند؛ پیامی که همه آزادگان جهان میتوانند بفهمند: آزادی، عدالت و مقاومت در برابر استبداد.
وی ادامه داد: عدد چهل، در عرفان اسلامی، نشانه تکامل و بلوغ است. همانطور که روح انسان در چهل روز عبادت خالصانه دگرگون میشود، جامعه هم در چهل روز بعد از عاشورا به درک کاملتری از فلسفه قیام میرسد. اربعین، همان نقطه تکامل پیام کربلاست.
وی خاطرنشان کرد: پیادهروی اربعین، تمرینی برای جامعه آرمانی است. در این مسیر، مردم یاد میگیرند که چگونه بدون چشمداشت به یکدیگر خدمت کنند، چگونه با کمترین امکانات در کنار هم زندگی کنند و چگونه ارزشهای انسانی را محور روابطشان قرار دهند. این الگو، اگر به زندگی روزمره ما راه پیدا کند، میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل کند.
حجتالاسلام آقاجانی نقش رسانهها را نیز مهم دانسته و افزود: رسانهها باید این حماسه را همانطور که هست، به تصویر بکشند؛ بدون تحریف و بدون تقلیل. اربعین، پاسخی عملی به جنگ نرم علیه اسلام است. وقتی دنیا ببیند میلیونها نفر با عشق و آرامش کنار هم حرکت میکنند، تصویر واقعی اسلام در ذهنها نقش میبندد.
الگوی همبستگی جهانی
پیادهروی اربعین، فقط یک مراسم مذهبی نیست، بلکه نمونهای عملی از یک جامعه متحد و همدل است. این همبستگی، در دنیایی که پر از شکافهای نژادی، مذهبی و سیاسی است، یک پیام روشن دارد: میتوان در عین تفاوتها، حول یک حقیقت جمع شد.
زائر اربعین، در طول مسیر، یاد میگیرد که راحتی و آسایش خود را فدای خدمت به دیگران کند. این فرهنگ، اگر به زندگی روزمره مردم برگردد، میتواند بذر مهربانی و اتحاد را در جامعه جهانی بکارد.
پیامی برای آینده
اربعین، نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز یک حرکت است. حرکتی که از عاشورا شروع شده و تا قیام مهدوی ادامه خواهد داشت. زائر وقتی به حرم سیدالشهدا (ع) میرسد، در دل خود پیمان میبندد که در برابر ظلم، بیتفاوت نباشد و برای عدالت تلاش کند.
چهل روز بعد از عاشورا، ما دوباره در کربلا گرد هم میآییم تا به جهان بگوییم: «ما فراموش نکردهایم.» فراموش نکردهایم که حسین (ع) برای چه قیام کرد و زینب (س) چگونه پیامش را رساند.
پیادهروی اربعین، تمرینی است برای روزی که همه انسانها، برای حقیقت قیام کنند. در این مسیر، هر قدم ما، گامی است به سوی جهانی عادلانهتر.
