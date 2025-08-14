به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید محمدی‌راد امام جمعه موقت مراغه ظهر پنجشنبه در جمع عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در اربعین حسینی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مراسم پیاده‌روی اربعین در بیداری اسلامی، این حرکت عظیم مردمی را نماد اعلان انزجار عملی امت اسلام از استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی خواند.

وی با اشاره به حضور میلیون‌ها عزادار حسینی در مسیر پیاده‌روی اربعین، تصریح کرد: این حضور پرشور نه‌تنها نمایشی از عشق به امام حسین (ع) است، بلکه صحنه‌ای از قدرت و وحدت امت اسلامی در مقابل جبهه استکبار به‌ویژه آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.

تقدیر از نقش خبرنگاران در تحقق عدالت اجتماعی

امام جمعه موقت مراغه در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز خبرنگار، اصحاب رسانه را پل ارتباطی میان ملت و حکومت توصیف کرد و افزود: وظیفه اصلی خبرنگاران، انعکاس صادقانه مطالبات مردمی و تبیین دستاوردهای نظام در عرصه‌های مختلف است. آنان باید با حفظ بی‌طرفی و پرهیز از جهت‌گیری‌های جناحی، آینه تمام‌نمای واقعیت‌های جامعه باشند.

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه اصحاب رسانه

حجت‌الاسلام محمدی‌راد در ادامه با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در شهادت خبرنگاران مظلوم غزه و همچنین شهادت ۹ خبرنگار ایرانی در سال‌های اخیر، خواستار واکنش فوری و قاطع نهادهای بین‌المللی شد.

وی تصریح کرد: سکوت سازمان‌های مدعی حقوق بشر در قبال کشتار خبرنگاران فلسطینی، نشانه روشنی از دوگانگی معیارهای غربی است. جامعه جهانی باید در برابر این جنایات هولناک موضعی انسانی و عادلانه اتخاذ کند.

گفتنی است در این مراسم که با حضور گسترده مردم ولایت‌پذیر مراغه برگزار شد، بر ضرورت الگوگیری از قیام عاشورا در مبارزه با ظلم و استکبار تأکید گردید.