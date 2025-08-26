  1. استانها
اطلاعیه حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تبریز-حج و زیارت استان آذربایجان شرقی درباره ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده که دارای کارت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﻧکی ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ۵۰۰ هستند اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه حج و زیارت آذربایجان شرقی آمده است: متقاضیان اعزام به عمره مفرده که دارای کارت ثبت نام بانکی تا اولویت ۵۰۰ می‌باشند می‌توانند از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی: https://my.haj.ir نسبت به انتخاب کاروان و واریز هزینه سفر اقدام نمایند.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به درگاه اینترنتی حج و زیارت استان آذربایجان شرقی به نشانی https://azsharghi.haj.ir و یا دفاتر و شرکت‌های زیارتی مجاز استان مراجعه فرمایند.

