به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم پیاده‌روی «از حرم تا حرم» در دیار علویان اظهار داشت: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه آیینه‌ای از عشق، دلدادگی و وفاداری مردم به ساحت امام حسین (ع) و یارانش است.

وی با بیان اینکه امسال اربعین با توجه به شرایط منطقه معنای ویژه‌ای یافته است، افزود: جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش، شور مردم را برای حضور در این حرکت عظیم دوچندان کرده و نشان می‌دهد ملت ایران همواره آماده پاسداری از وطن، ناموس و عزت خویش است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران تصریح کرد: تجربه دفاع مقدس و حماسه ۱۲ روزه اخیر، بار دیگر روحیه مقاومت را زنده کرده و حضور پرشور مردم در اربعین امسال، نماد انسجام و غیرت ملی است.

آیت‌الله محمدی لائینی حضور چشمگیر مردم آمل در مسیر ۱۵ کیلومتری این پیاده‌روی را ستود و گفت: این شهر، خاستگاه علما و اندیشمندان بزرگ است و شور معنوی مردم آن در اربعین، برگ زرینی در تاریخ دیار علویان رقم زد.