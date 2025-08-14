  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

حماسه مردمی اربعین جلوه‌ای از عشق حسینی و اقتدار ملی است

حماسه مردمی اربعین جلوه‌ای از عشق حسینی و اقتدار ملی است

آمل - نماینده ولی‌فقیه در مازندران، پیاده‌روی اربعین حسینی را نماد پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های کربلا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم پیاده‌روی «از حرم تا حرم» در دیار علویان اظهار داشت: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه آیینه‌ای از عشق، دلدادگی و وفاداری مردم به ساحت امام حسین (ع) و یارانش است.

وی با بیان اینکه امسال اربعین با توجه به شرایط منطقه معنای ویژه‌ای یافته است، افزود: جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش، شور مردم را برای حضور در این حرکت عظیم دوچندان کرده و نشان می‌دهد ملت ایران همواره آماده پاسداری از وطن، ناموس و عزت خویش است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران تصریح کرد: تجربه دفاع مقدس و حماسه ۱۲ روزه اخیر، بار دیگر روحیه مقاومت را زنده کرده و حضور پرشور مردم در اربعین امسال، نماد انسجام و غیرت ملی است.

آیت‌الله محمدی لائینی حضور چشمگیر مردم آمل در مسیر ۱۵ کیلومتری این پیاده‌روی را ستود و گفت: این شهر، خاستگاه علما و اندیشمندان بزرگ است و شور معنوی مردم آن در اربعین، برگ زرینی در تاریخ دیار علویان رقم زد.

