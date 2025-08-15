حفظ وحدت و تقویت فرهنگ دینی رمز پیروزی در جنگ فرهنگی و اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدیلائینی در خطبههای نماز جمعه ساری با بیان حدیثی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «اساس اسلام محبت به اهلبیت است»، افزود: شور و شعور اربعینی جلوهای آشکار از این محبت است که خداوند از بندگان خود میپذیرد.
وی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه «عشق به وطن موجب آبادانی است» اظهار داشت: هر ایرانی باید به سرزمین خود عشق بورزد، به آن افتخار کند و از ترک وطن به امید امکانات مادی یا اقامت در کشورهای دیگر که به بهای خیانت به کشور تمام میشود، پرهیز کند.
امام جمعه ساری ادامه داد: دلبستگی به خاک، آب، فرهنگ و مردم کشور، زمینهساز آبادانی و پیشرفت است و در تربیت نسل آینده باید این عشق همراه با فرهنگ نوعدوستی و دیگرخواهی نهادینه شود. فرهنگ اسلامی بر کمک به دیگران، محبت به میهن و رشد جمعی تأکید دارد و این موضوع باید جایگاهی ویژه در نظام آموزشی و فرهنگی کشور داشته باشد.
وی به حدیثی از امام علی (ع) اشاره کرد که «کسی که ظلم میکند، یاریدهنده او و حتی کسی که به آن راضی باشد، در گناه شریک است» و افزود: خوشحالی از اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی یا حامیان آن، نوعی مشارکت در همان جنایتهاست.
قدردانی از حضور پرشور مردم در اربعین
آیتالله محمدیلائینی با قدردانی از حضور پرشور مردم مازندران در مراسم اربعین حسینی گفت: در برخی شهرها مسیر راهپیمایی بیش از ۱۵ کیلومتر بوده و دهها هزار نفر در هوای گرم شرکت کردند.
وی با تقدیر از مسئولان، نیروهای امنیتی و مواکب خدمترسان، افزود: دشمنان درصدد ایجاد ناامنی در این اجتماعات بودند اما هوشیاری نیروهای امنیتی، نقشههای آنان را خنثی کرد.
وی در ادامه به دغدغههای معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: گرانی کالاهای اساسی، کمبود نهادههای کشاورزی همچون کود سهمیهای و افزایش مکرر قیمتها، مردم را نگران کرده است. مسئولان باید طوری برنامهریزی کنند که ثبات اقتصادی ایجاد شود و مردم بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند، نه اینکه هر ماه شاهد افزایش قیمتها باشند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با گرامیداشت ۲۶ مرداد، روز بازگشت آزادگان، آنان را «شهدای زنده» نامید و گفت: آزادگان همانند شهیدان، با صبر و استقامت در اسارت، عزت و آبروی کشور و انقلاب را حفظ کردند و امروز نیز افتخار ملت هستند. وی برای سلامتی آزادگان و رحمت برای درگذشتگان آنان دعا کرد و از مسئولان خواست قدردان این قهرمانان باشند.
تأکید بر رونق مساجد و پرهیز از اولویتهای حاشیهای
آیتالله محمدیلائینی همچنین به روز وقف اشاره کرد و گفت: وقف، بستر بزرگ خیرات و برکات است و باید هم به موقوفات گذشته توجه داشت و هم وقفهای جدید را گسترش داد.
وی تأکید کرد که بیتوجهی یا انکار موقوفات موجود، خطری جدی برای این سنت حسنه است.
امام جمعه ساری در ادامه به مناسبت روز جهانی مسجد پرداخت و اظهار داشت: مسجد در تاریخ اسلام، کانون فرهنگ دینی، انقلابی و بسیج مردمی بوده و خاستگاه بسیاری از شهیدان انقلاب اسلامی محسوب میشود. مسجد مردم را گرد هم آورده، آموزش داده و در مسیر اهداف الهی هدایت کرده است.
وی تأکید کرد: مسجد باید پویا، پررونق و کانون ارتباط مسئولان با مردم باشد. هر مسئولی باید در مسجد محل حضور یابد و با مردم ارتباط مستقیم داشته باشد. امروز که دشمنان به دنبال تضعیف فرهنگ دینی و انقلابی ملت هستند، توجه به مسجد بیش از گذشته ضروری است.
نماینده ولیفقیه در مازندران با انتقاد از برخی برنامهها همچون کنسرتها که به گفته او «خروجی قابل توجهی در جنگ فرهنگی و اقتصادی با دشمن ندارند»، اظهار داشت: اولویت امروز کشور، تقویت فرهنگ مسجد، انسجام داخلی و حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه کشور در دو جبهه جنگ فرهنگی و اقتصادی قرار دارد، افزود: در این شرایط باید تمام توان کشور به سمت عمران، آبادانی و سرمایهگذاری در تولید هدایت شود و از پرداختن به موضوعات حاشیهای که تأثیری در این مسیر ندارند، پرهیز گردد.
آیتالله محمدیلائینی خاطرنشان کرد: اگر امروز در میدان جنگ فرهنگی و اقتصادی با دشمن هستیم، باید نگاه و برنامههای خود را با این واقعیت تطبیق دهیم. حفظ وحدت، انسجام داخلی و تقویت فرهنگ دینی و انقلابی، رمز پیروزی در برابر دشمنان است.
