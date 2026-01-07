آیت الله لائینی: آثار دفاع مقدس و مقاومت میراث ماندگار ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد باقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در جشنواره‌های شعر اشک انار و داستان کوتاه یوسف اظهار کرد: به آثار خلق شده به زبان محلی و گویش‌های مادری به ویژه باید دست مریزاد گفت چرا که این آثار به هویت فرهنگی و تاریخی مردم پیوند خورده و روح و جان مخاطب را تلطیف می‌کند.

وی ادامه داد: آثاری که در حوزه دفاع مقدس، مقاومت و ارزش‌های دینی سروده می‌شوند سرمایه‌های ماندگار ملت ایران هستند و باید همواره مورد توجه هنرمندان و نسل‌های آینده قرار گیرند.

نماینده ولی فقیه در مازندران به تهدیدات داخلی و خارجی نیز اشاره کرد و افزود: عده‌ای فریب‌خورده در داخل و دشمنانی مغرض در خارج با تکیه بر جریان‌های شکست‌خورده تلاش دارند انقلاب را تضعیف کنند اما ملت ایران با مقاومت شهدا، خانواده‌های معظم آنان و رزمندگان سد محکمی در برابر این اقدامات ساخته است.

آیت‌الله محمدی لائینی تصریح کرد: امروز ملت ایران در پیشگاه اولیای الهی و حضرت سیدالشهدا (ع) سربلند است و همواره در پای ولایت وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهد.

وی با اشاره به شهدای استان مازندران گفت: استان مازندران در عملیات کربلای پنج ۶۹۷ و در عملیات کربلای چهار نزدیک به ۴۰۰ شهید تقدیم کرده و مجموع شهدای استان به بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مقام معظم رهبری شب‌های عملیات کربلای پنج را شب‌های قدر انقلاب دانسته‌اند و انس با آن انسان را وارسته می‌کند و هر کس این حماسه را فراموش کند، نامش از اردوگاه انقلاب حذف خواهد شد.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان افزود: امیدواریم هنرمندان و نویسندگان با خلق آثار جدید جلوه‌های مختلف حماسه مقاومت و ایستادگی ملت ایران را همانند دفاع مقدس و دفاع از حرم رمزگشایی و برای نسل‌های آینده تبیین کنند.