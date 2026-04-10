دشمنان مکار قابل اعتماد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی پنجشنبه شب در اجتماع مردمی با تسلیت اربعین شهدای جنگ‌های اخیر و شهدای انقلاب اسلامی، از حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان قدردانی کرد و این حضور را نشانه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب دانست.

وی با اشاره به ماجرای غیبت ۴۰ روزه حضرت موسی (ع) و رفتار بنی‌اسرائیل، اظهار داشت: در آن مقطع، قوم بنی‌اسرائیل دچار دو خطای بزرگ شدند؛ نخست انحراف از مسیر توحید و گرفتار شدن در شرک و دوم، مخالفت با جانشین حضرت موسی (ع). این در حالی است که ملت ایران در اربعین شهدای خود، نه از مسیر انقلاب فاصله گرفته و نه در برابر رهبری دچار تزلزل شده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: مردم ایران با وجود شرایط سخت و حتی عدم دسترسی مستقیم به رهبر، با ایمان و محبت، حمایت خود را از رهبری نشان داده‌اند و این مسئله، نقطه قوتی بزرگ برای نظام اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع آتش‌بس، تصریح کرد: تحلیل شرایط موجود نیازمند توجه به تصمیمات کلان نظام است و همه باید تابع شورای عالی امنیت ملی باشیم، چراکه این شورا با اشراف کامل به مسائل، تصمیم‌گیری می‌کند.

محمدی لائینی همچنین با هشدار نسبت به فریبکاری دشمنان گفت: دشمنان در عین حماقت، دارای مکر و حیله هستند و نباید به ظاهر اقدامات یا اظهارات آنان اعتماد کرد. تجربه‌های گذشته از جمله در مذاکرات، نشان داده است که بی‌توجهی به جزئیات می‌تواند خسارت‌بار باشد.

وی خطاب به تیم مذاکره‌کننده کشور تأکید کرد: ضمن اعتماد به مسئولان، لازم است دقت کافی در مفاد مذاکرات، به‌ویژه در ترجمه‌ها و تعهدات، صورت گیرد تا منافع ملی به‌درستی تأمین شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به نقش مردم در صحنه، خاطرنشان کرد: حضور مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی، می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای مسئولان در عرصه‌های بین‌المللی و مذاکرات باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از وضعیت جبهه مقاومت، گفت: نباید نسبت به شرایط متحدان منطقه‌ای بی‌تفاوت بود و لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که همه اجزای این جبهه مورد توجه قرار گیرند.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری، وحدت و تبعیت از رهبری هستیم تا بتوانیم در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کرده و مسیر انقلاب را با قدرت ادامه دهیم.

