۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

ثبت تردد ۲ میلیون و ۸۱۵ هزار نفر از مرز مهران

ایلام - سخنگوی دولت از ثبت تردد ۲ میلیون و ۸۱۵ هزار نفر از مرز مهران از اول ماه صفر تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر پنجشنبه در مرز مهران اظهار کرداز ابتدای ماه صفر تاکنون، دو میلیون و ۸۱۵ هزار زائر از مرز مهران تردد کردند.

وی تصریح کرد: از بامداد امروز تاکنون نیز ۸۷ هزار و ۵۰۰ زائر تردد داشتند.

