ثبت تردد ۲ میلیون و ۸۱۵ هزار نفر از مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر پنجشنبه در مرز مهران اظهار کرداز ابتدای ماه صفر تاکنون، دو میلیون و ۸۱۵ هزار زائر از مرز مهران تردد کردند.

وی تصریح کرد: از بامداد امروز تاکنون نیز ۸۷ هزار و ۵۰۰ زائر تردد داشتند.