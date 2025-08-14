به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر پنجشنبه در مرز مهران اظهار کرداز ابتدای ماه صفر تاکنون، دو میلیون و ۸۱۵ هزار زائر از مرز مهران تردد کردند.
وی تصریح کرد: از بامداد امروز تاکنون نیز ۸۷ هزار و ۵۰۰ زائر تردد داشتند.
ایلام - سخنگوی دولت از ثبت تردد ۲ میلیون و ۸۱۵ هزار نفر از مرز مهران از اول ماه صفر تاکنون خبر داد.
