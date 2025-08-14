مذاکرات فشرده استقلال با مهاجم آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «africafoot»، «برنارد منسا»، هافبک ملی‌پوش غنایی که در حال حاضر بازیکن آزاد است، پس از گفتگو با باشگاه قاسم پاشا اکنون در آستانه یافتن تیم جدید پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات تابستانی قرار دارد.

این بازیکن در حال انجام مذاکرات بسیار پیشرفته با باشگاه ایرانی استقلال است. دو طرف به شکل جدی در حال مذاکره هستند تا بر سر جزئیات قرارداد به توافق برسند. این مذاکرات فعلاً حول محور میزان دستمزد و برخی تضمین‌های قراردادی ادامه دارد و در صورت نهایی شدن، استقلال قصد دارد قراردادی دو ساله با امکان تمدید به او پیشنهاد دهد.

منسا که فوتبال خود را در فاینورد آغاز کرده، سابقه بازی در تیم‌هایی همچون ویکتوریا گیمارش و اتلتیکو مادرید را دارد. این بازیکن فصل ۲۰۲۴/۲۵ را با عملکرد قابل توجهی در تیم الریاض عربستان به پایان رساند؛ او در ۲۹ بازی موفق شد ۵ گل بزند و ۴ پاس گل بدهد و ارزش فعلی او ۵/‌‬ ۲ میلیون یورو برآورد شده است.