تاجرنیا: نباید تقصیرها را گردن مدیران گذشته استقلال انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال طی پیامی از زحمات علی نظری جویباری در سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال تشکر کرد.

پیام تاجرنیا به شرح زیر است:

جناب آقای نظری جویباری

تصدی مسئولیت در باشگاه پرافتخار استقلال، با پشتوانه میلیون‌ها هوادار وفادار، افتخاری است بس بزرگ که نصیب هر مدیری نمی‌شود.

این مسیر، همچون ساخت بنایی ماندگار است که هر معمار، بخشی از آن را می‌سازد و سپس این امانت را به مدیر دیگری می‌سپارد تا کار را ادامه دهد. آنچه اهمیت دارد، انجام شایسته وظایف در زمان مسئولیت و بر جای گذاشتن اثری نیکو در مسیر پیشرفت باشگاه است.

بدین‌وسیله مراتب قدردانی خود و خانواده بزرگ استقلال را از تلاش‌ها و خدمات جناب‌عالی در دوره مسئولیتتان ابراز می‌دارم. هرچند در دوران مدیریت هر فرد، کامیابی‌ها و دشواری‌ها توأمان حضور دارند، اما آنچه ماندگار است، کوشش صادقانه و اهتمام به صیانت از نام و اعتبار این باشگاه ریشه‌دار استقلال است.

اینجانب بر این باورم که باید به چرخه ناصواب گذشته که در آن، مدیران جدید تقصیرها را بر گردن مدیران پیشین می‌نهند، پایان دهیم.

راه استقلال، راه هم‌افزایی و نگاه به افق‌های پیش‌روست، نه توقف در گذشته. قدردانی از همه مدیران و مسئولانی که در هر مقطع بار این امانت را بر دوش کشیده‌اند، شرط شکل‌گیری فضایی سالم و بالنده در مدیریت باشگاه است. امیدوارم این مشی جدید پایانی باشد بر اختلاف افکنی هایی که بدون شک یکی از مهمترین عوامل مشکلات امروز باشگاه استقلال است.

مجدداً از تلاش‌های جناب‌عالی در این هفت ماه مسئولیت، صمیمانه سپاسگزارم و برایتان در ادامه مسیر حرفه‌ای و زندگی شخصی، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون آرزو دارم.