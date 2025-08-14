بازیکنان ملی پوش استقلال تحت درمان پزشکان ازبکستانی

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف و جلالالدین ماشاریپوف، مدافع و هافبک ملیپوش ازبکستانی استقلال که در اردوی پیشفصل این تیم در ترکیه دچار مصدومیت شدهاند، همچنان در حال گذراندن دوران درمان هستند و به همین دلیل چند هفته ابتدایی لیگ برتر را از دست خواهند داد.
با توجه به حضور تیم ملی ازبکستان در جام جهانی ۲۰۲۶، روند درمان و آمادهسازی این دو بازیکن با هماهنگی کامل میان کادر پزشکی استقلال و پزشکان تیم ملی ازبکستان در حال پیگیری است. آنها تمرینات اختصاصی و برنامههای توانبخشی ویژهای را انجام میدهند تا هرچه زودتر به تمرینات گروهی بازگردند.
ماشاریپوف که یکی از مهرههای تأثیرگذار خط میانی استقلال محسوب میشود، امید اصلی هواداران برای تقویت بازی هجومی تیم است. استقلالیها چشمانتظارند که این هافبک خلاق پس از پشت سر گذاشتن مراحل درمان و تقویت بدنی، دوباره با پیراهن آبی به میدان بازگردد.
عملکرد ضعیف خط دفاعی استقلال مقابل تراکتور در دیدار سوپرجام باعث شده کادر فنی این تیم نگاه ویژهای به بازگشت آشورماتوف داشته باشد. مدافع ملیپوش ازبکستانی میتواند نقش مهمی در استحکام خط دفاعی و بهبود عملکرد تیم در ادامه رقابتهای لیگ ایفا کند.
نظر شما