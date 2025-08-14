  1. ورزش
جزئیات قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا۲ باحضور سپاهان و استقلال

مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در حالی روز جمعه در مالزی برگزار می شود که از ایران تیم های فوتبال استقلال و سپاهان در این دوره از مسابقات حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا ۲ (ACL Two) فصل ۲۰۲۵/۲۶، در مراسم قرعه‌کشی رسمی روز جمعه، ۱۵ مرداد ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی در هتل اینترکانتیننتال کوآلالامپور مالزی، گروه‌بندی مرحله گروهی خود را خواهند شناخت.

این فصل هیجان‌انگیز از ۱۶ سپتامبر (سه شنبه ۲۵ شهریور) با فرمت رفت و برگشت برگزار می‌شود و بهترین باشگاه‌های نوظهور آسیا از ۲۲ اتحادیه عضو را به نمایش خواهد گذاشت.

در بین ۳۲ تیم حاضر، دو تیم یعنی PFC Andijon و Cong An Ha Noi FC برای اولین بار در مرحله گروهی مسابقات AFC حضور خواهند داشت.

بر اساس آخرین رده‌بندی اتحادیه‌های عضو، تیم‌ها در چهار گروه برای هر منطقه قرار می‌گیرند. اصل «حفاظت از کشور» اعمال می‌شود و نرم‌افزار ویژه قرعه‌کشی برای جلوگیری از بروز وضعیت‌های بن‌بست استفاده خواهد شد.

مرحله گروهی قرار است تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (چهارشنبه ۳ دی) به پایان برسد و پس از آن مرحله یک‌هشتم نهایی بین ۱۰ تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۶( سه شنبه ۲۱ تا پنج شنبه ۳۰ بهمن) برگزار می‌شود. مرحله یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی به ترتیب از ۳ تا ۱۲ مارس (سه شنبه ۱۲ تا پنج شنبه ۲۱ اسفند) و ۷ تا ۱۵ آوریل (سه شنبه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد و دیدار فینال نیز برای ۱۶ می ۲۰۲۶ (شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) برنامه‌ریزی شده است.

