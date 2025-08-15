به گزارش خبرنگار مهر، با تغییرات اخیر در آئین‌نامه سازمان لیگ، سهمیه جذب بازیکنان خارجی در لیگ برتر ایران از فصل جاری به ۷ بازیکن خارجی آزاد + یک بازیکن آسیایی افزایش یافته است؛ قانونی که به «۱+۷» معروف شده است. طبق این قانون، هر تیم لیگ برتری مجاز است هشت بازیکن غیرایرانی در فهرست خود داشته باشد که حداقل یک نفر از آنها باید تابعیت یکی از کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا را داشته باشد. برخلاف تصور برخی، این قانون محدودیتی برای تعداد بازیکنان آسیایی بالاتر از یک نفر ایجاد نکرده و باشگاه‌ها می‌توانند بیش از یک بازیکن آسیایی هم جذب کنند، به شرطی که سقف کلی هشت بازیکن خارجی رعایت شود.

اجرای این قانون، آزادی عمل بیشتری به باشگاه‌ها داده، اما موانع و قیود دیگری همچون سقف بودجه و شرایط مربوط به فسخ یا انتقال بازیکنان، همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی نقل و انتقالاتی تیم‌ها دارند.

پرونده آلمدین زیلیکیچ و خطر کاهش سهمیه

در این میان، استقلال که در تابستان جاری فعالیت زیادی در بازار نقل و انتقالات داشته، ممکن است با یک مشکل جدی در سهمیه خارجی روبه‌رو شود. ماجرا مربوط به آلمدین زیلیکیچ، بازیکن بوسنیایی و فصل گذشته استقلال بدون یک دقیقه بازی برای این تیم است که خیلی زود و پیش از آغاز رسمی فصل از جمع آبی‌پوشان جدا شد. گفته می‌شود مدارک پزشکی مبنی بر مصدومیت این بازیکن که دلیلی مبنی بر فسخ قرارداد با او بوده به تأیید مسئولان ذیربط نرسیده و در صورت تأیید این موضوع، سهمیه استقلال از ۱+۷ به ۱+۶ کاهش پیدا خواهد کرد. این اتفاق در عمل به معنای سوختن یک سهمیه خارجی و کم شدن ظرفیت استقلال برای جذب بازیکنان جدید است.

فهرست بازیکنان خارجی استقلال

در شرایط فعلی، لیست بازیکنان خارجی استقلال شامل این نفرات است:

۱. دیدیه اندونگ – هافبک

۲. جلال‌الدین ماشاریپوف - هافبک و وینگر

۳. یاسر آسانی - وینگر

۴. داکنز نازون - مهاجم

۵. آنتونیو آدان - دروازه‌بان

۶. رستم آشورماتوف - مدافع

با این شرایط، اگر سهمیه استقلال بدون تغییر باقی بماند، این تیم دو جای خالی برای بازیکنان خارجی جدید خواهد داشت. اما اگر کاهش سهمیه به ۱+۶ تأیید شود، فقط یک جای خالی خارجی در فهرست باقی می‌ماند و استقلال مجبور خواهد شد یکی از اهداف خارجی‌اش را کنار بگذارد.

اهداف جدید: موسی جنپو و برنارد منسا

استقلال در روزهای اخیر مذاکراتی را با دو بازیکن مطرح آفریقایی انجام داده است.

موسی جنپو ، وینگر اهل مالی برنارد منسا ، مهاجم ملی‌پوش غنایی

هر دو بازیکن در پست‌های تهاجمی بازی می‌کنند و می‌توانند در سیستم هجومی تیم نقش کلیدی داشته باشند. با این حال، سرنوشت پرونده زیلیکیچ و تعیین نهایی تعداد سهمیه خارجی، مشخص خواهد کرد که استقلال می‌تواند با هر دو بازیکن قرارداد ببندد یا ناچار است فقط یکی را انتخاب کند.

محدودیت لیست بزرگسالان

علاوه بر موضوع سهمیه خارجی، محدودیت ظرفیت لیست بزرگسالان نیز مانعی دیگر برای استقلال است. با عقد قرارداد عارف غلامی، اکنون تنها یک جای خالی در لیست بزرگسالان این تیم باقی مانده است. این به معنای آن است که حتی در صورت داشتن دو سهمیه خارجی خالی، استقلال نمی‌تواند هر دو بازیکن خارجی جدید را جذب کند، مگر اینکه یکی از بازیکنان فعلی از لیست خارج شود. این تصمیم معمولاً با فسخ قرارداد یا انتقال قرضی انجام می‌شود و نیاز به هماهنگی‌های فنی و مدیریتی دارد. احتمال انتقال عیسی آل‌کثیر به تیم دیگری وجود دارد و همچنین ممکن است رستم آشورماتوف وو جلال‌الدین ماشاریپوف به دلیل مصدومیت از لیست کنار گذاشته شوند که تاکنون کادر فنی آبی‌ها به جمع بندی نهایی در این مورد نرسیده است.

نقش سقف بودجه در نقل و انتقالات استقلال

مسئله دیگری که مدیریت استقلال باید با دقت به آن توجه کند، قانون سقف بودجه است. سازمان لیگ برای جلوگیری از هزینه‌های غیرقابل‌کنترل، سقفی برای هزینه‌های باشگاه‌ها تعیین کرده است. عبور از این سقف طبق آئین‌نامه، می‌تواند مانع ثبت قرارداد بازیکنان جدید شود. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا حتی اگر استقلال از نظر سهمیه و ظرفیت لیست مشکلی نداشته باشد، عبور از سقف بودجه می‌تواند عملاً مانع از ورود بازیکنان جدید به فهرست تیم شود نکته‌ای که علی نظری جویباری مدیرعامل سابق استقلال هم در جمع اصحاب رسانه به آن اشاره کرده بود و حتی با حضور در سازمان لیگ جلسه‌ای را با مدیران این سازمان مبنی بر افزایش سقف بودجه این باشگاه برگزار کرده بود.

شرایط حساس در پنجره نقل و انتقالاتی

با توجه به این عوامل، شرایط استقلال در نقل و انتقالات تابستانی به‌شدت به تصمیم سازمان لیگ درباره سهمیه خارجی‌ها وابسته است. اگر سهمیه همچنان ۱+۷ باقی بماند، استقلال با مدیریت درست لیست و رعایت سقف بودجه می‌تواند هم موسی جنپو و هم برنارد منسا را جذب کند. اما در صورت کاهش سهمیه به ۱+۶، این باشگاه فقط یک جای خالی خارجی خواهد داشت و باید بین این دو گزینه یکی را انتخاب کند؛ تصمیمی که می‌تواند مستقیماً بر قدرت هجومی تیم در فصل آینده اثر بگذارد.