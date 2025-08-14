  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

پوتین: مرحله بعدی تماس با آمریکا، شاید درباره «استارت نو» باشد

پوتین: مرحله بعدی تماس با آمریکا، شاید درباره «استارت نو» باشد

«پوتین» در جلسه ای با مقامات عالی رتبه کشورش پیش از اجلاس آلاسکا اعلام کرد: این احتمال را رد نمی‌کنیم که مرحله بعدی تماس‌ها با واشنگتن، دستیابی به توافق در مورد پیمان «استارت نو» باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در جلسه‌ای با مقامات ارشد کشورش پیرامون دیدار فردای خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: ما در حال تلاش برای ایجاد شرایط صلح در منطقه هستیم.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: دولت آمریکا تلاش‌های فعالانه‌ای را برای دستیابی به توافق در مورد اوکراین انجام می‌دهد. مذاکرات در آلاسکا ممکن است مسیری را برای توافق در مورد موضوع کنترل تسلیحات تهاجمی راهبردی فراهم کند.

ولادیمیر پوتین در این ارتباط اضافه کرد: ما این احتمال را رد نمی‌کنیم که مرحله بعدی تماس‌ها با واشنگتن، دستیابی به توافق در مورد پیمان «استارت نو» باشد.

کد خبر 6560471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها