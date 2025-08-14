  1. بین الملل
کاخ سفید: «ترامپ» چندین گزینه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین دارد

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهور «ترامپ» چندین گزینه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین دارد، از جمله تحریم‌ها.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کاخ سفید امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهور ترامپ چندین گزینه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین دارد، از جمله تحریم‌ها.

در بیانیه کاخ سفید در این خصوص ادعا شده است: ترامپ صبح جمعه به وقت واشنگتن برای دیدار با پوتین راهی آلاسکا می‌شود. رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد جنگ در اوکراین را از طریق دیپلماسی پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، کاخ سفید اضافه کرد: اولویت ترامپ در حل مناقشه اوکراین همچنان مذاکره و دیپلماسی است، اما ابزارهای دیگری نیز موجود است.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر اعلام کرد که دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی، فردا شب ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت آلاسکا (۲۲:۳۰ به وقت مسکو / ۱۱ شب به وقت تهران) آغاز خواهد شد.

