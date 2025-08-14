  1. بین الملل
جزئیات دیدار فردای پوتین و ترامپ از زبان مشاور کرملین

منابع روسی به نقل از مشاور کرملین زمان آغاز دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا را اعلام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، یوری اوشاکوف، مشاور کرملین می‌گوید که دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی، فرداشب ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت آلاسکا(۲۲:۳۰ به وقت مسکو/ ۱۱شب به وقت تهران)آغاز خواهد شد.

به گفته وی، این نشست با گفتگوی دوجانبه پوتین و ترامپ در حضور مترجمان همزمان آغاز خواهد شد و سپس مذاکرات با حضور هیئت‌های دو کشور به طور گسترده‌تر ادامه خواهد یافت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان این دیدار گفت که این موضوع به نحوه پیشرفت گفتگوها بستگی دارد. موضوع اصلی دیدار حل و فصل بحران اوکراین خواهد بود.

همچنین به گفته اوشاکوف، سایر موضوعات از جمله همکاری دوجانبه اقتصادی و مسائل امنیتی جهانی نیز در این دیدار مطرح خواهد شد.

از طرف روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه، آندری بلوسوف وزیر دفاع، آنتون سیلوآنوف وزیر دارایی، کریل دیمیتریف رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و اوشاکف مشاور پوتین در مذاکرات فردا شرکت خواهند کرد.

به گفته وی، ترکیب تیم مذاکره‌کننده طرف آمریکایی نیز مشخص شده اما بهتر است که واشنگتن آن را اطلاع‌رسانی کند.

