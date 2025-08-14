  1. بین الملل
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

جلسه «پوتین» با مقامات روسیه درباره نشست خود با «ترامپ»

سخنگوی کاخ کرملین در بیانیه ای از برگزاری جلسه رئیس جمهور کشورش با مقامات روسیه در خصوص دیدار با «ترامپ» در آلاسکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور امروز پنجشنبه جلسه‌ای را در خصوص دیدار فردای خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در این خصوص گفت: رئیس جمهور امروز جلسه‌ای را در چارچوب آماده‌سازی مذاکرات پیش رو در آلاسکا با مقامات عالی رتبه روسیه، نمایندگان دولت خود و کابینه وزیران برگزار کرده است.

بر اساس اعلام کرملین، ولادیمیر پوتین قرار است دیدگاه مقامات کشورش را درباره نشست فردای خود با ترامپ مورد بحث و بررسی قرار دهد.

