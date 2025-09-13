https://mehrnews.com/x38ZKD ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱ کد خبر 6587688 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱ باران تابستانی در خراسان رضوی مشهد - صبح شنبه مناطقی از شهرستان های درگز و کلات شاهد بارش باران در آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۴ بود. دریافت 5 MB کد خبر 6587688 کپی شد مطالب مرتبط کاهش ۹ درجه ای دمای هوا در مشهد پیش بینی وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در خراسان رضوی وقوع بارش های پراکنده در خراسان رضوی هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛پیش بینی بارش های رگباری برچسبها بارش باران خراسان رضوی فصل تابستان
