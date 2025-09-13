  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

باران تابستانی در خراسان رضوی

باران تابستانی در خراسان رضوی

مشهد - صبح شنبه مناطقی از شهرستان های درگز و کلات شاهد بارش باران در آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۴ بود.

دریافت 5 MB
کد خبر 6587688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها