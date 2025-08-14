سردار رادان: ۷۵ درصد زوار اربعین حسینی به کشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر پنجشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها، تعداد زائرین اربعین اباعبدالله الحسین از مرزهای کشور به بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی بیان کرد: هنوز تعدادی از زائران در حال خروج هستند تا قبل از فردای اربعین به عراق برسند.

وی بیان کرد: از این تعداد، تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار نفر خارج شده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنان به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: با این حال، حدود ۹۰۰ هزار زائر در عراق، در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و سامرا حضور دارند که انتظار می‌رود از امشب یا فردا شب روند بازگشت آنان آغاز شود.

فرمانده انتظامی کل کشور ادامه داد: در این میان، زائرانی که خودرو شخصی دارند، توصیه شده است استراحت کافی داشته باشند، زیرا مرزها به صورت منظم و با تدابیر خاصی در حال مدیریت است.