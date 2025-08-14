آمادگی کامل مرز خسروی برای بازگشت ایمن زائران اربعین

محمد پورهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی گفت: هماکنون شاهد حضور گسترده زائران در مسیر بازگشت هستیم و تمامی تدابیر لازم برای بازگشت ایمن آنان به شهرهای خود در این مرز فراهم شده است.
وی افزود: در نقاط مختلف پایانه مرزی خسروی، مکانهایی برای اسکان موقت و استراحت زائران پیشبینی شده و خدمات تغذیه نیز در این اماکن ارائه میشود. خواهش ما از زائران این است که به دلیل خستگی مسیر، حتماً از این مراکز استفاده کنند و با استراحت کافی، مسیر بازگشت را ادامه دهند.
پورهاشمی با تأکید بر لزوم توجه به وضعیت ترافیک جادهها، تصریح کرد: در طول مسیر بازگشت، نقاط مشخصی با تابلوهای راهنما تعیین شده تا زائران بتوانند هرچند برای مدت کوتاه، توقف و استراحت کنند. این اقدام در کاهش خستگی و پیشگیری از حوادث رانندگی بسیار مؤثر است.
وی با اشاره به ضرورت همکاری زائران با نیروهای راهنمایی و رانندگی و پلیس، اظهار داشت: همکاری کامل با مأموران پلیس و رعایت توصیههای آنان، ضامن سفری ایمن برای همه زائران خواهد بود. آرزوی ما این است که همه زائران عزیز به سلامت به شهر و دیار خود بازگردند.
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه همچنین با اشاره به استمرار خدمات تا پایان بازگشت کامل زائران، گفت: بر اساس ابلاغیههای مصوب، خدمات ما تا روز ۲۶ ماه جاری ادامه دارد، اما به دستور استاندار، تا تخلیه کامل آخرین زائر اربعین حسینی از خاک عراق، آمادگی کامل برای ادامه خدمترسانی را داریم.
پورهاشمی در پایان با بیان اینکه مراسم اربعین در عراق به پایان رسیده و مردم عراق نیز به زندگی روزمره خود بازگشتهاند، تأکید کرد: از زائران میخواهیم در سمت ایران نیز شرایط مشابه را رعایت کنند تا بتوانیم خدمترسانی خود را به بهترین شکل ممکن و در شأن خادمی زائران سیدالشهدا (ع) به انجام برسانیم.
کرمانشاه- دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به فراهم شدن تمامی تمهیدات لازم برای بازگشت ایمن زائران از مرز خسروی،از زائران خواست با استراحت سفر بازگشت خود را با ایمنی کامل انجام دهند.
