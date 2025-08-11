ضرورت رعایت نکات ایمنی برای بازگشت ایمن زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام افزایش حجم تردد زائران اربعین حسینی در محورهای منتهی به پایانههای مرزی شلمچه و چذابه، اظهار کرد: با آغاز موج بازگشت زائران، ترافیک سنگینی در این مسیرها مشاهده میشود که نیازمند رعایت دقیق توصیههای ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی است.
وی با ابراز نگرانی از افزایش تصادفات رانندگی در روزهای اخیر، افزود: بسیاری از حوادث گزارششده به دلیل خستگی و خوابآلودگی رانندگان رخ داده است، بهویژه تصادفات واژگونی خودرو در محورهای آبادان و سربندر به همین منظور، از مسئولان شهرستان آبادان درخواست شده تا با فعالسازی مواکب در این مسیرها، شرایط استراحت کافی برای رانندگان فراهم شود.
سرهنگ رحیمی از زائران خواست تا پیش از ادامه مسیر در مواکب استراحت کرده و با آمادگی کامل و رعایت قوانین رانندگی، بهویژه در جادههای پرترافیک منتهی به مرزها، حرکت کنند.
وی تأکید کرد: رعایت این نکات، تضمینکننده سفری ایمن و بدون حادثه برای زائران خواهد بود.
