به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کاظمی مسئول قرارگاه حملونقل مرزی اربعین کشور، از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی برای خدمترسانی شبانهروزی به زائران اربعین خبر داد.
او با اشاره به برنامهریزیهای چندماهه، بهرهگیری از آمار ثبت نامی در سامانه سماح و همکاری ۴۷ سازمان و شهرداری، گفت: در حال حاضر ۲۱۷۰ دستگاه وسیله نقلیه شامل اتوبوس، مینیبوس، ون و تاکسیهای بومی در شش مرز خروجی کشور مستقر شده و بهصورت شبانهروزی فعالیت میکنند.
کاظمی همچنین از آمادگی برای عملیات بازگشت زائران خبر داد و افزود: بیش از ۸۰۰ دستگاه اتوبوس و ون در مرز شهید سردار سلیمانی (مهران) مستقر شدهاند و تحت نظارت سازمان راهداری، زائران را به شهرهای مقصد منتقل خواهند کرد تا بازگشت آنها با سرعت، نظم و ایمنی کامل صورت بگیرد.
وی در ادامه به نشست هماهنگی با رئیس سازمان راهداری و معاون عمرانی استانداری ایلام اشاره کرد و هدف از این جلسات را تسریع در خدماترسانی و مدیریت بهینه جابهجایی زائران در ایام بازگشت دانست.
به گفته کاظمی، تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۹۴۰ هزار زائر با ۱۲۰ هزار سرویس در مرزها جابهجا شدهاند و این آمار همچنان رو به افزایش است.
مسئول قرارگاه حملونقل مرزی اربعین در پایان از تمامی همکاران، رانندگان و عوامل فنی و اجرایی که در سه شیفت کاری مشغول به فعالیت هستند، تشکر و قدردانی کرد و هماهنگی میان تمامی دستگاهها را نتیجه پیگیریها و دستورات رئیس ستاد اربعین کشور دانست.
