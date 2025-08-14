به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: از مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار گذرنامه صادرشده در کشور، سهم استان خوزستان حدود ۱۷۰ هزار جلد بوده که ۱۵ درصد کل گذرنامه‌های کشور را شامل می‌شود.

استاندار خوزستان با اشاره به تلاش گسترده عوامل پست در این استان گفت: ۳۰۰ نفر از کارکنان پست خوزستان در ۲۸ شعبه شهری و ۴۰ نمایندگی روستایی، شبانه‌روز در حال ارائه خدمات به متقاضیان هستند.

موالی‌زاده با تقدیر از همکاری نیروی انتظامی و اداره پست استان، این سطح از خدمات‌رسانی را نشانگر استقبال گسترده مردم خوزستان از پیاده‌روی اربعین حسینی دانست.