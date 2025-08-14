به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به اظهارات «وارسن آقابکیان شاهین»، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین که خواستار تسلیم سلاح مقاومت شده بود؛ بیانیه‌ای صادر کرد:

حماس در این بیانیه ضمن ابراز تأسف از اظهارات وزیر امورخارجه تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر درخواست تسلیم سلاح مقاومت افزود: ما معتقدیم که چنین اظهاراتی به نفع مردم ما و منافع ملی آنها نیست.

جنبش حماس تاکید کرد که مقاومت و سلاح آن حقی ملی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد، مگر پس از احقاق کامل حقوق ملت فلسطین و تأسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما از چنین موضعی از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین در زمانی که اشغالگران فاشیست به جنگ وحشیانه خود برای نابودی نوار غزه ادامه می‌دهند و در حال تحمیل واقعیت‌های خطرناک بر غزه هستند؛ متعجبیم. از رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین می‌خواهیم که ضمن عقب‌نشینی از این موضع در کنار مردم فلسطین بایستد تا نقشه‌های اشغالگران برای نابودی فلسطین و اخراج فلسطینیان از سرزمینشان را نقش بر آب کند.

حماس تاکید کرد که آینده غزه و فلسطین توسط مردم متحد فلسطین تعیین خواهد شد، نه توسط اشغالگران یا دیکته‌های آنها.