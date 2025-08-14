نسل کشی مردم غزه ادامه دارد؛ قتل عام۱۰۰ فلسطینی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، منابع بیمارستانی فلسطینی از شهادت دست کم ۱۰۰ نفر در حملات اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف غزه خبر دادند.

بنا بر این گزارش، همچنین در میان شهدا، ۶۰ نفر از شهدای صفوف انتظار برای غذا و کمک‌های انسان‌دوستانه بودند.

در همین راستا، وزارت بهداشت فلسطین در تازه‌ترین گزارش از تلفات غیرنظامیان در غزه چهارشنبه شب اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تعداد تلفات به ۶۱ هزار و ۷۲۲ نفر رسیده و شمار مجروحان از ۱۵۴ هزار ۵۲۵ نفر فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون، آمار قربانیان جنایات دشمن صهیونیستی به ۱۰ هزار و ۲۰۱ شهید و ۴۲ هزار و ۴۸۴ زخمی رسیده است.