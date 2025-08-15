به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، کمیته رسانه‌ای شهر طولکرم با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به طولکرم می‌گذرد، تاکید کرد که اشغالگران و تشکیلات خودگردان حملات خود را علیه مقاومت تشدید می‌کنند.

بر اساس این بیانیه نیروهای اشغالگر اسرائیلی به تجاوز خود به شهر طولکرم و اردوگاه آن برای ۲۰۱ مین روز متوالی و به اردوگاه نور شمس برای ۱۸۷ مین روز متوالی ادامه می‌دهند. این در حالی است که سرکوب‌های میدانی با مشارکت دستگاه‌های جاسوسی تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه پیدا کرده و این نیروها تعدادی از مبارزان مقاومت را دستگیر کرده و کارگاهی برای ساخت بمب‌های مخصوص مقابله با نیروهای اشغالگر را کشف و ضبط کرده اند.

استان طولکرم در روزهای اخیر شاهد موج گسترده‌ای از دستگیری‌ها و یورش‌ها بود که توسط نیروهای اشغالگر و دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان انجام شد و تعدادی از جوانان را هدف قرار داد که بیشتر آنها اسرای آزاد شده بودند.

کمیته رسانه‌ای طولکرم افزود که در کفر عبوش در جنوب طولکرم، نیروهای اشغالگر صهیونیست عمر عمار الشیخ حسین جوان فلسطینی را دستگیر کردند. صهیونیست‌ها همچنین به شهر طولکرم یورش بردند و محمد امجد شوکت جیوسی را پس از یورش به خانه‌اش دستگیر کردند و جوان دیگری را در جریان یورش به شهرک صیدا بازداشت کردند.

این بیانیه می‌افزاید که نیروهای اشغالگر در شهرک‌های عنبتا و علار یورش‌هایی انجام دادند که شامل یورش به خانه‌های اسرای آزاد شده از جمله محمد ابو کامله و یحیی شدید و تعدادی دیگر بود.

همزمان، دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان موجی از دستگیری‌ها را انجام دادند که شامل نبیل البدو اسیر آزاد شده از اردوگاه طولکرم، و مؤتمن عوده جوان فلسطینی از صیدا و حمزه الحطاب و تعدادی دیگر از جوانان فلسطینی بود.

همچنین تشکیلات خودگردان از انهدام یک کارگاه پیشرفته ساخت بمب‌های مقاومت در طولکرم و انفجار بمب‌ها در شهرک صیدا، همراه با دستگیری تعدادی از جوانان منطقه خبر داد.

این تحولات در بحبوحه تجاوز مداوم صهیونیست‌ها به طولکرم رخ می‌دهد. ساکنان این منطقه تحت فشار و دستگیری توسط اشغالگران و دستگاه‌های تشکیلات خودگردان قرار دارند و اشغالگران به یورش‌های تقریباً روزانه خود به شهرک‌ها و روستاهای مختلف استان ادامه می‌دهند.

این تنش‌ها منجر به آوارگی اجباری بیش از ۵ هزار خانواده از اردوگاه‌های طولکرم و نور شمس، یعنی بیش از ۲۵ هزار شهروند، و تخریب کامل بیش از ۶۰۰ خانه، و آسیب جزئی به ۲۵۷۳ خانه شده است. ورودی‌های این دو اردوگاه با موانع مختلف بسته شده و آنها به مناطق تقریباً خالی از زندگی تبدیل شده‌اند.

این تجاوز تاکنون منجر به شهادت ۱۴ شهروند، از جمله یک کودک و دو زن منجر شده است و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی یا بازداشت شده اند. علاوه بر اینکه تخریب گسترده زیرساخت‌ها، خانه‌ها، مغازه‌ها و وسایل نقلیه از دیگر تبعات این حملات است.