انحراف از جاده اتوبوس حامل زائران ایرانی؛ ۴۳ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر اعلام کرد: ساعت حوالی ۶:۰۰ صبح امروز ۲۴ مردادماه، گزارش انحراف اتوبوس حامل زائران کشورمان از جاده در ۱۰ کیلومتری مرز مهران، در خاک عراق به این مرکز اعلام شد.

در پی این حادثه یک دستگاه اتوبوس آمبولانس از هلال‌احمر و ۱۲ دستگاه آمبولانس از ایران و عراق به محل اعزام شدند. این حادثه تاکنون ۴۳ مصدوم به دنبال داشته که ۱۳ زائر به بیمارستان بدره منتقل و پس از تریاژ به مرز مهران منتقل شدند.

۳۰ مصدوم دیگر به‌وسیله آمبولانس‌های هلال‌احمر ایران و عراق به مرز و سپس بیمارستان امام حسین (ع) مهران انتقال یافتند.

برای امدادرسانی در این حادثه ۲۹ نیروی عملیاتی هلال‌احمر کشورمان اعزام و در محل حادثه حضور داشتند.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.