فعالیت ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی در کشور؛ چرخه اتصال علم به تولید

غلامرضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان تحقیقات کشاورزی کشور دو هزار محقق و عضو هیئت علمی دارد، تاکید کرد: شش هزار کارمند و پشتیبان نیز در این مجموعه در سراسر کشورمان فعالیت دارند.

وی از فعالیت ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی و ترویج در سراسر کشور خبر داد و افزود: سازمان تحقیقات کشاورزی و ترویج در واقع یک ظرفیت بسیار عظیم برای به حرکت درآوردن روش‌های علمی در کشاورزی کشورمان است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه این سازمان تلاش کرده تا محققان خودش را وارد عرصه کند تا آثار فعالیت‌های علمی در بطن کار کشاورزی کشورمان هم دیده شود، گفت: در این مسیر از ۱۰۰ پژوهشگر مروج ارشد و یک هزار و ۲۵۰ محقق در سراسر کشورمان بهره می‌گیریم.

گل محمدی با بیان اینکه در تلاش هستیم که زنجیره تولید علم را به زنجیره تولید در کشاورزی کشور برسانیم و در این مسیر از همه ظرفیت‌های علمی بهره مند می‌شویم، ابراز کرد: خوشبختانه توانمندی‌های بومی و دانشمندان بسیار خوبی در سراسر کشورمان وجود دارند که به ما در این عرصه کمک رسانی می‌کنند.

وی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان را یکی از مهمترین و سرآمدترین مراکز تحقیقات کشورمان دانست و تاکید کرد: سالانه اتفاقات علمی و ترویجی بسیار خوبی در این مرکز رخ می‌دهد.