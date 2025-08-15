  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۴

فعالیت ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی در کشور؛ چرخه اتصال علم به تولید

فعالیت ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی در کشور؛ چرخه اتصال علم به تولید

سمنان- رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از فعالیت ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی با هدف اتصال زنجیره علم به تولید در سراسر کشورمان خبر داد.

غلامرضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان تحقیقات کشاورزی کشور دو هزار محقق و عضو هیئت علمی دارد، تاکید کرد: شش هزار کارمند و پشتیبان نیز در این مجموعه در سراسر کشورمان فعالیت دارند.

وی از فعالیت ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی و ترویج در سراسر کشور خبر داد و افزود: سازمان تحقیقات کشاورزی و ترویج در واقع یک ظرفیت بسیار عظیم برای به حرکت درآوردن روش‌های علمی در کشاورزی کشورمان است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه این سازمان تلاش کرده تا محققان خودش را وارد عرصه کند تا آثار فعالیت‌های علمی در بطن کار کشاورزی کشورمان هم دیده شود، گفت: در این مسیر از ۱۰۰ پژوهشگر مروج ارشد و یک هزار و ۲۵۰ محقق در سراسر کشورمان بهره می‌گیریم.

گل محمدی با بیان اینکه در تلاش هستیم که زنجیره تولید علم را به زنجیره تولید در کشاورزی کشور برسانیم و در این مسیر از همه ظرفیت‌های علمی بهره مند می‌شویم، ابراز کرد: خوشبختانه توانمندی‌های بومی و دانشمندان بسیار خوبی در سراسر کشورمان وجود دارند که به ما در این عرصه کمک رسانی می‌کنند.

وی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان را یکی از مهمترین و سرآمدترین مراکز تحقیقات کشورمان دانست و تاکید کرد: سالانه اتفاقات علمی و ترویجی بسیار خوبی در این مرکز رخ می‌دهد.

کد خبر 6560719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها