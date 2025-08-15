به گزارش خبرنگار مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجموعه چهارجلدی «داستانهای غولی» را با موضوع اهمیت آب و ضرورت صرفهجویی در مصرف آن منتشر کرد.
این مجموعه که به قلم عباس قدیرمحسنی و با تصویرگری سمائه شریفی تهیه شده، در شرایط بحران کمآبی کشور میتواند به آگاهیبخشی به کودکان کمک کند.
این مجموعه شامل عناوین «غول آرزوها»، «غول تشنه»، «جنگلی که غول داشت» و «غول بدخواب» است که با زبانی طنزآمیز و فانتزی به موضوع آب پرداختهاند، رویکرد غیرمستقیم و داستانی این آثار باعث شده پیام آموزشی آنها بدون حالت شعارگونه به مخاطبان منتقل شود.
نگارش این مجموعه یک سال و تصویرگری آن یکونیم سال زمان برده است. مرکز تجربیات هنری و ایدههای نو کانون پرورش فکری با دبیری کوروش پارسانژاد این پروژه را همراهی کرده است.
در این مجموعه سعی شده کودکان با چگونگی تولید و ذخیرهسازی آب و پیامدهای هدررفت آن آشنا شوند.
این مجموعه در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و با قیمت ۸۰ هزار تومان برای گروه سنی نوخوان (بالای ۷ سال) منتشر شده است. کانون پرورش فکری همچنین برنامههایی برای انتشار دو اثر دیگر این نویسنده با عناوین «یک بچه مریخی زمینی» و «قصههای ننه شهرزاد» تا پایان سال جاری دارد.
انتشار این مجموعه در شرایطی صورت میگیرد که کارشناسان نسبت به بحران آب در کشور هشدار میدهند. چنین آثاری میتوانند در نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه منابع آب در نسل آینده مؤثر باشند. پیشتر نیز کتاب «آن مرد با اسب آمد» از همین نویسنده با استقبال مخاطبان نوجوان روبرو شده و چندین بار تجدید چاپ شده بود.
