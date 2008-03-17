استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی / توسعه فناوری رایانه ای در دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در دستورالعمل توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی با ابزار خرسندی از به ثمر نشستن تلاش مسئولان مرتبط در امر جمع آوری و نوسازی سامانه سنتی رسیدگی به دعاوی این اقدام را گامی مهم در خدمت رسانی دقیق و سریع به مردم عنوان کرد.

بر اساس مقدمه این دستورالعمل، رئیس قوه قضائیه ایجاد شبکه محلی در بیش از 140 نقطه قضایی و استقرار کامل با قریب الوقوع سامانه مدیریت الکترونیک پرونده های قضایی در دادگستری های سراسر کشور را از جلوه های توفیق دستگاه قضایی در این موضوع ارزیابی کرد.

در دستورالعمل توسعه فناوری های IT در دستگاه قضایی افزایش سرعت و دقت در فرآیند دادرسی، وجود بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه همه پرونده های قضایی کشور، کاستن مراسلات و مکاتبات کاغذی از نظام قضایی و اداری و امکان پاسخگویی به مردم از طریق تماس با شبکه های الکترونیکی از جمله اهداف عبور از مرحله سنتی دادرسی ذکر شده است.

در این دستورالعمل مقرر شده است تمامی واحدهای قضایی که نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در آن استقرار یافته تا آخر فروردین سال آینده کلیه دفاتر خود اعم از ثبت عرایض و تعیین وقت را جمع آوری کرده و فقط از رایانه در این خصوص استفاده کنند.

بر اساس مفاد دیگری از این دستور العمل، اطلاع رسانی الکترونیک از ابلاغ های قضایی به طرفین دعوی در دستور کار دادگستری ها قرار می گیرد.