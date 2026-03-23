۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

۲ نفر به اتهام ارتباط اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در هویزه دستگیر شدند

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب هویزه از بازداشت دو نفر به اتهام ارتباط اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عِگیری اظهار کرد: دو نفر از عوامل مرتبط که با ارسال تصاویر و موقعیت اماکن مهم به رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کردند با دستور قضایی و طی عملیات مشترک اطلاعاتی شناسایی و بازداشت شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی افزود: تحقیقات تخصصی در این پرونده در حال انجام است و نتایج پس از تکمیل، به مرجع صالح قضایی ارجاع خواهد شد.

دادستان هویزه همچنین بیان کرد: صیانت از حقوق عامه و مقابله با تهدیدات امنیتی در دستور کار مستمر دستگاه قضایی و ضابطان قرار دارد.

