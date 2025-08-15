زن در متن حوادث مهم تاریخی قرار دارد؛ زینب(س) پایه گذار کنگره اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد رودگر عضو هیئت علمی گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه در یادداشتی نوشت: زینب کبری (س) شخصیتی کم بدیل و نمونه‌ای از انسان تربیت یافته و رشیدی است که در دامن انسان‌های کامل معصوم علیهم السلام تصعید و تعالی وجودی یافت. او با صبر و بصیرت، با علم لدنی و معرفت ناب اسلامی، با رشادت و شجاعت، با پشت سرنهادن مراحل سخت و دشوار زندگی به مرحله‌ای دست یافت که نام و یاد او در کنار امام حسین علیه السلام و قیام کربلا و واقعه عاشورا ثبت و ضبط شد و به تعبیر معروف کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب (س) نبود. شخصیتی که جهاد اسلامی را با تمام وجودش درک کرد و تجربه زیسته او، تجربه‌ای جهادی بویژه جهاد تبیین است. بدین جهت به نظر رسید او را که قهرمان جهاد تبیین است در آینه کلام یکی از مجاهدان بزرگ جبهه جهاد تبیین در دوران معاصر، یعنی امام خامنه ای از این زاویه بشناسیم و بشناسانیم تا برای همه دلباختگان انقلاب و نظام اسلامی در جنگ شناختی و ترکیبی اُسوه جهاد روایت و تبیین قرار گیرد.

درایت و بصیرت زینب (س)

معرفت و علم الهی حضرت زینب (س) در عرصه جهاد تبیین وقتی به تمام معنا کامل شد که با درایت، موقعیت‌شناسی و بصیرت آمیخته شد و در فضای غبارآلود و تیره و تار فتنه فتنه‌گران زمانه همچون چراغی روشن بر حقیقت تابید و واقعیت آن را پرتو افشانی کرد؛ صفتی که می‌توان از رفتار و گفتار و نیز خطبه‌های بامعنای آن حضرت به‌خوبی درک کرد. این بصیرت همراه با دوراندیشی و موقعیت‌شناسی و مدیریت بحران فرمانده و قهرمان جهاد تبیین بود که باعث شد پیام نهضت حسینی نه تنها کاخ یزید را در هم شکند، بلکه تا انتهای تاریخ جاودانه شود و کاروان اسرای حسینی مایه عزت اسلام و حامل پیام عاشورا گردید و به تعبیر مقام معظم رهبری آن حضرت با بصیرت خود بود که موقعیت را شناخت؛ هم موقعیت قبل از رفتن امام حسین (ع) به کربلا، هم موقعیت لحظات بحرانی روز عاشورا و هم موقعیت حوادث کشنده بعد از شهادت امام حسین را و طبق هر موقعیتی یک انتخاب کرد.

جهاد روایت و تبیین

مقام معظم رهبری جهاد روایت و تبیین را از ابعاد خردمندی و تدبیر عمیق حضرت زینب برشمرده و فرمودند: این بزرگوار جهاد تبیین را جهاد روایت راه انداخت و نگذاشت و فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند، کاری کرد که روایت او بر افکار عمومی غلبه پیدا کند. حالا تا امروز روایت زینب کبری (س) از حادثه عاشورا در تاریخ مانده، [اما] در همان زمان هم تأثیر گذاشت در شام، در کوفه، در مجموعه سال‌های حکومت اموی و منتهی شد به ساقط شدن حکومت اموی. ببینید! این درس است؛ این همان حرفی است که بنده همیشه می‌گویم: شما روایت کنید حقایق جامعه و کشور خودتان و انقلابتان را. شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت می‌کند.

درخشش زینب کبری در عاشورا

اوج درخشش جوهره زینب کبری در کربلا بود. زینب کبری در تمام حوادث مربوط به عاشورا به‌عنوان یک ولی الهی آن‌چنان درخشید که نظیر او را نمی‌شود پیدا کرد. اگر حادثه عاشورا را به چند مرحله تقسیم کنیم، زینب کبری در تمام مراحل، نقش یک حکیمِ شجاعِ قدرتمندِ پرجذبه قاطع را تا آخر ایفا می‌کند؛ گویی برنامه‌ای را در ذهنش از پیش طراحی‌کرده و قدم‌به‌قدم طبق این برنامه حرکت می‌کند؛ با حوادث، غافل‌گیرانه مواجه نمی‌شود یعنی موقعیت را شناخت؛ هم موقعیت قبل از رفتن امام حسین (ع) به کربلا، هم موقعیت لحظات بحرانی روز عاشورا و هم موقعیت حوادث کُشنده بعد از شهادت امام حسین را و طبق هر موقعیتی یک انتخاب کرد. این مراحل را به اجمال مرور می‌کنیم:

هنگامه طوفان کربلا (آرامش مادرانه)

در این مرحله نیز زینب کبری امام زمان خود -یعنی امام سجاد (ع) - را مانند یک مادر مهربان آرامش و تسلا می‌بخشد … با کودکان برادر و بچه‌های پدر از دست‌داده آن حادثه عظیم، در میان آن طوفان شدید، مثل سد مستحکمی برای آن‌ها امنیت و آرامش و تسلا ایجاد می‌کند. این رفتار حضرت نشان داد که زن در حاشیه تاریخ نیست؛ زن در متن حوادث مهم تاریخی قرار دارد.

دوران اسارت (جهادِ تبیین)

صبر فوق‌العاده خاندان پیغمبر به پیشوایی زینب کبری و امام سجاد (ع) بود که توانست حادثه کربلا را ماندگار کند و به‌معنای واقعی کلمه این تبیین مکمل آن فداکاری بود. حضرت زینب (س) در سخت‌ترین شرایط جنگ و اسارت، شجاعانه وارد شد و با اتکا به ایمان به قدرت الهی، حق را فریاد زد و به جرأت می‌توان گفت که اگر زینب کبری و امام سجاد (ع) شجاعانه و با اقتدار مجاهدت نکرده بودند، نگفته بودند، تبیین نکرده بودند، حقایق را افشا نکرده بودند… واقعه عاشورا تا امروز جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی‌ماند. لذا، باید گفت تلاش حضرت زینب فقط این نیست که از امام بیماری در کربلا حراست و پرستاری کرده است. حضرت زینب از روح کلی اسلام و جامعه آن روز مسلمین پرستاری کرد؛ پرستاری بزرگ او آن‌جاست.

بعد از اسارت (پایه‌گذاری کنگره اربعین)

آمدن زینب کبری به زیارت کربلا در اربعین، آغاز یک کنگره جهانی شد: شاید این سیاستِ ولایی هم که زینب کبری اصرار کرد که برویم به کربلا -در مراجعت از شام- به‌خاطر همین بود که این اجتماع کوچک اما پرمعنا، در آنجا حاصل شود و این زیارت و این حرکت به‌معنای این است که نباید اجازه داد که انگیزه‌های خباثت‌آلودی که قصد دارند مقاطع عزیز و اثرگذار و مهم را از یادها ببرند، موفق بشوند. همچنین و اربعین جهانی امروز همان پیام عاشوراست که از حلقوم اباعبدالله و حلقوم زینب کبری در نهایت غربت و تنهایی صادر شد و امروز فضای عالم را فراگرفته است.