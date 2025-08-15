به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی در سخنانی، اظهار داشت: با برنامهریزیهای صورتگرفته در راستای اجرای دستورالعملهای ابلاغی و تلاش شبانهروزی کارکنان، فعالان و صنوف حملونقل عمومی مسافر استان، از ۴ تا ۲۲ مردادماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۸۷۵ زائر عتباتعالیات از طریق ۵۶۶ سفر با ناوگان حملونقل عمومی استان جابهجا شدند.
وی ادامه داد: از این تعداد زائران اعزام شده تعداد ۷ هزار ۶۵۰ نفر از مبدأ لرستان به مرز مهران و تعداد ۴ هزار و ۱۷۵ زائر از مرز مهران به لرستان جابهجا شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان اضافه کرد: زائران گرامی برای مسیریابی دریافت اطلاعات مسیرهای منتهی به مرزها اماکن بینراهی و ثبت شکایات و پیشنهادها با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای کشور تماس بگیرید.
