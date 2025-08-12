خبرگزاری مهر - گروه استانها: با نزدیکشدن به ایام اربعین حسینی، استان لرستان بار دیگر به عنوان یکی از مسیرهای اصلی عبور زائران، در کانون توجه قرار گرفته است. جغرافیای ویژه این استان که به سه مرز مهم مهران، چذابه و شلمچه ختم میشود، آن را به معبری پر رفتوآمد برای عاشقان سیدالشهدا (ع) بدل کرده است.
این روزها، خیابانها و مسیرهای مواصلاتی شهرهای مختلف لرستان از الیگودرز تا پلدختر و کوهدشت و خرمآباد، شاهد جنبوجوش مواکبی است که با نیت خالص و همتی مردمی، بیوقفه در حال آمادهسازی خدمات هستند.
آماری که از سوی مسئولان استان ارائه شده، نشان میدهد مواکب لرستانی نهتنها در داخل استان و مرز مهران بلکه در شهرهای نجف، کربلا، سامرا و کوفه نیز حضوری پررنگ دارند.
در این میان، نقش مواکب عشایری و روستایی، کامیونداران نذرکرده و هزاران نیروی داوطلب، تصویری روشن از همدلی و ایثار مردمی ترسیم کرده است؛ ظرفیتی که به گفته مسئولان، رضایت بیش از ۹۵ درصد زائران را به همراه داشته و لرستان را در عرصه میزبانی اربعین، به الگویی ماندگار تبدیل کرده است.
آغاز فعالیت ستاد اربعین لرستان
حمید کشکولی، معاون استاندار لرستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد اربعین استان لرستان به ریاست مدیریت ارشد استان از ماههای گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات به زائران حسینی انجام شده است.
۱۲۶ موکب دارای مجوز در لرستان
وی با بیان اینکه در استان لرستان ۱۲۶ موکب دارای پروانه و مجوز فعالیت هستند، افزود: این مواکب از سوی ستاد عتبات عالیات و در قالب کمیته مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه، مجوز فعالیت دریافت کردهاند.
حضور ۴۰ موکب لرستان در عراق
کشکولی تصریح کرد: از مجموع این ۱۲۶ موکب، حدود ۴۰ موکب در کشور عراق و در شهرهای نجف، کربلا، سامرا و کوفه به زائران خدمترسانی میکنند.
وی ادامه داد: باقی مواکب، یعنی حدود ۸۶ موکب، در سطح استان لرستان و در مرز مهران مستقر هستند و به زائران داخلی و عبوری خدمات ارائه میدهند.
آمادگی همه شهرهای لرستان برای پذیرایی از زائران
معاون استاندار لرستان، در ادامه گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شرق لرستان که شهرستان الیگودرز قرار دارد تا پلدختر، کوهدشت، خرمآباد، بروجرد و دیگر نقاط استان، همه برای پذیرایی از زائران عزیز اربعین آماده هستند و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و نهادهای مرتبط انجام شده است.
لرستان؛ معبر اصلی زائران اربعین
وی با اشاره به جایگاه ویژه لرستان در مسیر تردد زائران حسینی، بیان کرد: استان لرستان محل عبور حدود ۵۰ درصد از زائران اربعین است و مسیر ارتباطی آن به سه مرز خروجی کشور شامل مهران، چذابه و شلمچه ختم میشود که همین موضوع اهمیت ویژهای به نقش استان میبخشد.
درخشش مواکب لرستان در خدمترسانی ۲۴ ساعته
معاون استاندار لرستان با تأکید بر اینکه لرستان به عنوان یک معبر مهم در ایام اربعین شناخته میشود، تصریح کرد: خوشبختانه موکبهای استان در زمینه پذیرایی، اسکان و سایر خدمات به زائران خوش درخشیدهاند و اگر گفته شود که این مواکب به صورت شبانهروزی فعال هستند، سخنی به گزاف گفته نشده است.
خدمترسانی صادقانه مواکب عشایری و روستایی
کشکولی، با اشاره به جایگاه ویژه مواکب عشایری و روستایی استان، اظهار داشت: این مواکب با دلی صاف، صادقانه و بدون هیچگونه چشمداشت، با استفاده از منابع و هزینههای شخصی خود، در ایام اربعین به زائران خدمات ارائه میدهند.
موکب بزرگ حضرت ابوالفضل (ع) در مرز مهران
وی با بیان اینکه لرستان یک موکب بزرگ به نام «موکب حضرت ابوالفضل (ع)» در مرز مهران دارد، افزود: این موکب متعلق به ستاد اربعین استان است و در نقطه پایانی مرز مهران مستقر شده است.
کشکولی تصریح کرد: موکب حضرت ابوالفضل (ع) به صورت ۲۴ ساعته فعال است و در طول ایام اربعین، بدون وقفه پذیرای تمامی زائران حسینی از نقاط مختلف کشور خواهد بود.
آغاز موج بازگشت زائران از مرز مهران
وی در ادامه گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دو روز قبل، موج اول بازگشت زائران اربعین آغاز شده و در حال حاضر مرز مهران نسبت به روزهای قبل شلوغتر است و ازدحام بیشتری دارد.
توصیه به استفاده از مرزهای جایگزین
وی با بیان اینکه بخشی از این ازدحام به تمرکز تردد در مرز مهران برمیگردد، گفت: از هماستانیهای عزیز که در این روزها قصد سفر به عتبات عالیات دارند درخواست میکنم در صورت امکان، مرزهای دیگر را جایگزین مهران کنند تا هم از ازدحام کاسته شود و هم سفرشان با سهولت بیشتری انجام گیرد.
ضرورت پرهیز از سفر در روزهای پایانی
معاون استاندار لرستان با تأکید بر اینکه بهتر است زائران برنامه سفر خود را به روزهای آخر موکول نکنند، افزود: این امر باعث میشود فشار کمتری بر مرزها و زیرساختها وارد شود و زائران بتوانند خدمات بهتری دریافت کنند.
استقرار موکبها تا یک روز بعد از اربعین
کشکولی یادآور شد: موکبهای ایرانی تا یک روز پس از اربعین حسینی مستقر خواهند بود و خدمات خود را ادامه میدهند، بنابراین برای بهرهمندی کامل از این خدمات، بهتر است زائران سفر خود را به دو روز پایانی محدود نکنند.
خدمترسانی گسترده لرستانیها در عراق
حمید کشکولی، معاون استاندار لرستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع، یکهزار نفر در موکبهای لرستانی مستقر در کشور عراق، خدمات متنوعی از جمله اسکان، پذیرایی و پشتیبانی را به زائران اربعین حسینی ارائه میکنند.
مشارکت همه شهرهای لرستان در میزبانی از زائران
وی افزود: این مواکب با حضور نیروهایی از تمامی شهرهای استان و بهصورت خودجوش پای کار آمدهاند تا سهمی در خدمترسانی به زائران عتبات عالیات داشته باشند.
کشکولی تصریح کرد: دو موکب از لرستان در مسیر پیادهروی نجف به کربلا مستقر هستند و در طول ایام اربعین، پذیرای زائران مسیر هستند و خدمات خود را به صورت مستمر ارائه میدهند.
رضایت بالای زائران از مواکب لرستان
حمید کشکولی، معاون استاندار لرستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود کمیته نظارت و ارزیابی بر عملکرد مواکب استان، اظهار داشت: خوشبختانه میزان رضایتمندی از فعالیت این مواکب بالای ۹۵ درصد است و این نشان از کیفیت خدمات و تلاش شبانهروزی خادمان اربعین در لرستان دارد.
انتقال تجهیزات و اقلام مواکب به عراق
وی افزود: تاکنون ۱۵۵ دستگاه کامیون و تریلی، اقلام و تجهیزات مورد نیاز مواکب لرستان را از مدتها قبل به کشور عراق منتقل کردهاند تا این مواکب در موعد مقرر مستقر و آماده خدمترسانی به زائران باشند.
نذر کامیونداران برای خدمت به زائران
معاون استاندار لرستان با اشاره به فضای معنوی و همدلی در استان، تصریح کرد: بسیاری از کامیونداران لرستانی خودشان به ستاد اربعین مراجعه کرده و اعلام میکنند که نذر دارند و مایل هستند بهصورت رایگان در خدمت انتقال تجهیزات مواکب و زائران اربعین باشند؛ این روحیه ایثار و همکاری از ویژگیهای برجسته مردم استان است.
خدماترسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به زائران اربعین
بنابراین گزارش، جلالالدین امیری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان پیش از این در تشریح اقدامات این دانشگاه برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی، اعلام کرده بود که برنامهریزیها و آمادگیها از یک ماه قبل آغاز شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد تخصصی، اظهار داشت: از نظر نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی و دارو، پیشبینیهای لازم انجام شده و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان کاملاً آماده خدمترسانی به زائران است.
امیری افزود: آموزشهای بهداشتی و توصیههای ضروری درباره مصرف مواد غذایی سالم، آب آشامیدنی بهداشتی، مقابله با گرمازدگی و استفاده از وسایل و لباس مناسب سفر، از طریق کانالهای اطلاعرسانی روابط عمومی دانشگاه به مردم ارائه شده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: ۱۴ تیم بازرسی بهداشت محیط، ۱۳ واحد آزمایشگاه آب و ۱۳ کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر در آمادهباش کامل هستند تا سلامت زائران در مسیر حرکت تضمین شود.
وی همچنین گفت: ۶ دستگاه آمبولانس با ۱۸ تکنیسین فوریتهای پزشکی، یک فروند بالگرد امدادی با چهار تکنیسین و خلبان، و ۴۰ پایگاه فوریتهای پزشکی در مسیر زائران مستقر شدهاند تا خدمات درمانی و اورژانسی به موقع ارائه شود.
جلالالدین امیری در پایان اشاره کرد: ۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز به صورت داوطلبانه برای خدمت به زائران اربعین اعزام شدهاند تا در کنار کادر پزشکی، نقش مؤثری در تسهیل مسیر و ارائه خدمات ایفا کنند.
برپایی موکب همدلی ارتش و سپاه در چگنی برای خدمت به زائران اربعین
همچنین با نزدیک شدن ایام پیادهروی باشکوه اربعین حسینی، موکب همدلی مشترک ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرز منطقه «نایه کش» و در روبهروی تیپ ۲۸۴ مستقر در پنج کیلومتری شهرستان چگنی استان لرستان برپا شده است.
این موکب که از ۱۵ مردادماه فعالیت خود را آغاز کرده، با هدف استقبال از زائران اباعبدالله الحسین (ع) و ارائه خدمات گسترده و مستمر، به صورت ۲۴ ساعته در خدمت زائران است و تا چند روز پس از پایان مراسم اربعین، خدماترسانی خود را ادامه خواهد داد.
امیر سرتیپ دوم حسین آذین، فرمانده تیپ ۲۸۴ خرمآباد، در این باره گفته بود که موکب در فضایی کاملاً مناسب و مجهز مستقر شده و آماده پاسخگویی به نیازهای مختلف زائران است. این موکب انواع خدمات موردنیاز زوار شامل خدمات درمانی، تغذیه، اسکان و سایر ملزومات را با امکانات کامل فراهم میکند و هیچ محدودیتی در تأمین نیازهای زائران وجود ندارد.
برپایی این موکب نمونهای بارز از همکاری و همدلی نیروهای مسلح در خدمترسانی به زائران حسینی است که در کنار سایر مواکب مردمی و دولتی استان لرستان، نقش مهمی در میزبانی باشکوه و بینقص از عاشقان اهل بیت (ع) ایفا میکند.
اقدامات راهداری لرستان در مسیر زائران اربعین
مصطفی ملکی صادقی، معاون اداره کل راهداری لرستان هم پیش از این اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون، سه هزار کیلومتر از راههای استان خطکشی شده و ۲۰ کیلومتر نیوجرسی نصب شده است. همچنین ۱۷ هزار تابلو و علائم راهنمایی، بهروزرسانی روشنایی در ۱۹۵ کیلومتر و احداث شش کیلومتر روشنایی طولی انجام شده است.
وی افزود، دو نقطه پرتصادف در مسیرهای خرمآباد و بروجرد حذف شده و گشتهای راهداری به صورت مستمر برای تسهیل تردد زائران فعالیت میکنند.
بنابراین گزارش، اقدامات یاد شده بخشی از تلاشهای گسترده برای ایمنسازی مسیرهای زائران اربعین در استان لرستان است.
با تلاشهای گسترده و هماهنگی دقیق بین دستگاههای مختلف استان لرستان از جمله ستاد اربعین، دانشگاه علوم پزشکی، نیروهای مسلح و راهداری، زمینهای امن و باکیفیت برای خدمترسانی به میلیونها زائر حسینی فراهم شده است.
این مشارکت مردمی و سازمانیافته، تجلی روح همدلی، ایثار و عشق به اهل بیت (ع) است که لرستان را به یکی از قطبهای مهم و قابل اعتماد میزبانی اربعین در کشور تبدیل کرده است.
بدون شک، استمرار این خدمات و توجه ویژه به حفظ امنیت و رفاه زائران، نقشی تعیینکننده در موفقیت هر ساله این رویداد بزرگ دارد.
