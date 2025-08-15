به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مجید پوراندخت در خطبههای نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سه اشتباه مصدق را عامل سقوط دولت وقت دانست و گفت: اعتماد به آمریکا، کنار زدن آیتالله کاشانی (کنار زدن دین و مذهب و جداسازی آن از سیاست) و و تکیه بر حزب توده، باعث کودتای ۲۸ مرداد شد.
امام جمعه زابل: با اشاره به ۳۰ مرداد و روز وقف، وقف را صدقه جاریه و راهی برای باقیات الصالحات برشمرد و از مردم خواست در این زمینه پیش قدم شوند.
انتقاد از حساسیتزدایی در مسئله حجاب و عفاف
حجت الاسلام پوراندخت با اشاره به جریانهایی که اجرای قانون حجاب را منوط به رفع مشکلات معیشتی میدانند، خاطر نشان کرد: بیحجابی مصداق محاربه با خداست و کسانی که این موضوع را به گرسنگی مردم گره میزنند، در گذشته مسئله موشکی و هستهای را به سفره مردم گره میزدند.
وی افزود: مسبب مشکلات کشور و وضعیت موجود، افراد و جریانهای نفوذی هستند که حتی آب و نان مردم را به مذاکره با آمریکا گره میزنند و با فرافکنی میخواهند بر کم کاریها و قصورات خود سرپوش بگذارند.
امام جمعه زابل گفت: مشکل اصلی منطقه، کشور و استان در ناترازیها، مدیران ناتراز هستند؛ زیرا کشور ایران ظرفیتهای بزرگ و منابع خوبی دارد ولی ناترازی مدیریتی عامل ناترازی انرژی و ناراحتی مردم شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه مردم سیستان از هدر رفت بودجه و اعتبارات و هزینهها با طرحهای غیر کارشناسی و آسیب زا شاکی هستند، از مسئولان درخواست شفاف سازی و پاسخ به ابهامات در خصوص ساخت دیوار گلی در شمال سیستان را داریم
