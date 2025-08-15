تاکید بر همکاری مردم شیعه و اهل سنت برای حل مشکلات سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی فضل الله رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت ساربوک با اشاره به داستان‌های قرآنی همچون حضرت موسی و خضر، حضرت یوسف، اصحاب کهف و دیگر حکایات پیامبران، این روایت‌ها را منبعی بی‌پایان برای هدایت و عبرت انسان‌ها به خصوص مسلمانان دانست و تأکید کرد: مؤمنان باید این داستان‌ها را نه‌تنها بخوانند، بلکه پیام‌های عملی آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنند.

امام‌جمعه اهل سنت ساربوک از توابع شهرستان قصرقند با اشاره به جایگاه نماز جمعه، آن را فرصتی برای همبستگی امت اسلامی دانست و گفت: حضور منظم در نماز جمعه، علاوه بر تقویت ایمان فردی، موجب تحکیم روابط اجتماعی و انسجام جامعه می‌شود. حضور جوانان و نوجوانان در نماز جمعه از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌طلبد خانواده‌ها، کودکان خود را در این امر تربیت کنند.

وی بر ضرورت پرهیز از گناهانی مانند غیبت، تهمت و بی‌توجهی به مسئولیت‌های دینی تأکید کرد و یادآور شد: عمل به دستورات الهی باید در همه ابعاد زندگی جاری باشد.

جایگاه جوانان و اهمیت تربیت نسل آینده

مولوی رئیسی با یادآوری نقش جوانان در آینده کشور، بر ضرورت تربیت صحیح آنان بر اساس قرآن و سنت تأکید کرد و هشدار داد: غفلت خانواده‌ها از آموزش دینی و اخلاقی جوانان، جامعه را در آینده با بحران‌های فرهنگی و هویتی مواجه خواهد کرد؛ والدین با تربیت درست فرزندان، نقش مهمی در آینده کشور دارند.

امام‌جمعه اهل سنت ساربوک با تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در ارتقای معنوی جامعه، خواستار حمایت از فعالیت‌های هنری، فرهنگی و آموزشی در چارچوب ارزش‌های اسلامی شد.

وی پیشنهاد کرد: کتاب‌ها، برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی با محوریت قرآن و سیره پیامبر در سطح مدارس و دانشگاه‌ها گسترش یابد.

دعوت به وحدت و همبستگی زیر سایه قرآن و دستورات الهی

مولوی رئیسی در مردم را به اتحاد و همدلی دعوت کرد و گفت: اگر امت اسلامی به قرآن و سنت بازگردند و از اختلافات دوری کرده و در جهت حل مشکلات جامعه با هم همکاری کنند، آن‌وقت آینده‌ای روشن در انتظار ما خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت همبستگی بین شیعه و سنی و احترام متقابل و هوشیاری در برابر دشمنان فرصت طلب اسلام تأکید کرد.