تاکید بر همکاری مردم شیعه و اهل سنت برای حل مشکلات سیستان و بلوچستان

قصرقند- امام جمعه اهل سنت ساربوک گفت: اگر امت اسلامی به قرآن و سنت بازگردند و از اختلافات دوری کرده و برای حل مشکلات جامعه با هم همکاری کنند، آن‌وقت آینده‌ای روشن در انتظار ما خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی فضل الله رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت ساربوک با اشاره به داستان‌های قرآنی همچون حضرت موسی و خضر، حضرت یوسف، اصحاب کهف و دیگر حکایات پیامبران، این روایت‌ها را منبعی بی‌پایان برای هدایت و عبرت انسان‌ها به خصوص مسلمانان دانست و تأکید کرد: مؤمنان باید این داستان‌ها را نه‌تنها بخوانند، بلکه پیام‌های عملی آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنند.

امام‌جمعه اهل سنت ساربوک از توابع شهرستان قصرقند با اشاره به جایگاه نماز جمعه، آن را فرصتی برای همبستگی امت اسلامی دانست و گفت: حضور منظم در نماز جمعه، علاوه بر تقویت ایمان فردی، موجب تحکیم روابط اجتماعی و انسجام جامعه می‌شود. حضور جوانان و نوجوانان در نماز جمعه از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌طلبد خانواده‌ها، کودکان خود را در این امر تربیت کنند.

وی بر ضرورت پرهیز از گناهانی مانند غیبت، تهمت و بی‌توجهی به مسئولیت‌های دینی تأکید کرد و یادآور شد: عمل به دستورات الهی باید در همه ابعاد زندگی جاری باشد.

جایگاه جوانان و اهمیت تربیت نسل آینده

مولوی رئیسی با یادآوری نقش جوانان در آینده کشور، بر ضرورت تربیت صحیح آنان بر اساس قرآن و سنت تأکید کرد و هشدار داد: غفلت خانواده‌ها از آموزش دینی و اخلاقی جوانان، جامعه را در آینده با بحران‌های فرهنگی و هویتی مواجه خواهد کرد؛ والدین با تربیت درست فرزندان، نقش مهمی در آینده کشور دارند.

امام‌جمعه اهل سنت ساربوک با تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در ارتقای معنوی جامعه، خواستار حمایت از فعالیت‌های هنری، فرهنگی و آموزشی در چارچوب ارزش‌های اسلامی شد.

وی پیشنهاد کرد: کتاب‌ها، برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی با محوریت قرآن و سیره پیامبر در سطح مدارس و دانشگاه‌ها گسترش یابد.

دعوت به وحدت و همبستگی زیر سایه قرآن و دستورات الهی

مولوی رئیسی در مردم را به اتحاد و همدلی دعوت کرد و گفت: اگر امت اسلامی به قرآن و سنت بازگردند و از اختلافات دوری کرده و در جهت حل مشکلات جامعه با هم همکاری کنند، آن‌وقت آینده‌ای روشن در انتظار ما خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت همبستگی بین شیعه و سنی و احترام متقابل و هوشیاری در برابر دشمنان فرصت طلب اسلام تأکید کرد.

